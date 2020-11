ADC Therapeutics organise une audioconférence au cours de laquelle la société mettra en avant les données de sa nouvelle génération de conjugués anticorps-médicaments qu'elle présentera lors du 62e Congrès annuel de l'American Society of Hematology





ADC Therapeutics SA (NYSE: ADCT), une société biotechnologique spécialisée en oncologie au stade clinique avancé, à l'avant-garde du développement et de la mise sur le marché de conjugués anticorps-médicaments très puissants destinés aux patients atteints d'hémopathies malignes ou de tumeurs solides, a annoncé aujourd'hui qu'elle tiendra une audioconférence et une diffusion sur le Web en direct le lundi 7 décembre 2020 à 8h00 ET. Plusieurs présentations prévues dans le cadre du 62e Congrès annuel de l'American Society of Hematology (ASH) y seront présentées, notamment des données sur son principal candidat, le loncastuximab tésirine (Lonca), dans traitement du lymphome diffus à grandes cellules B récidivant ou réfractaire, ainsi que des données préliminaires mises à jour provenant d'un essai pivot de Phase 2 sur le camidanlumab tésirine (Cami) dans le lymphome de Hodgkin.

L'événement inclura une présentation d'un des principaux leaders d'opinion, le docteur Mehdi Hamadani, professeur de médecine interne au Medical College of Wisconsin, division d'hématologie et d'oncologie.

Pour accéder à cette audioconférence, veuillez composer le (833) 303-1198 (national) ou le +1 914 987-7415 (international) et saisir le code 1486164. Une diffusion Web en direct de la présentation sera disponible via la section Investors du site web d'ADC Therapeutics à l'adresse www.adctherapeutics.com. La diffusion Web archivée sera disponible sur le site Web d'ADC Therapeutics dès la fin de l'événement.

Le loncastuximab tésirine (Lonca, anciennement ADCT-402), le principal produit candidat de la Société, a été évalué dans un essai clinique pivot de Phase 2 auprès de 145 patients pour le traitement du lymphome diffus à grandes cellules B (LDGCB) récidivant ou réfractaire, qui a montré un taux de réponse globale (TRG) de 48,3%, dépassant le critère d'évaluation principal cible. En septembre 2020, ADC Therapeutics a déposé une demande de licence pour produit biologique (LPB) auprès de la Food and Drug Administration américaine afin d'obtenir une approbation accélérée du Lonca pour le traitement des patients atteints de LDGCB récidivant ou réfractaire. Le 20 novembre 2020, la FDA a accepté la LPB, accordant un examen prioritaire et fixant le 21 mai 2021 comme date cible d'action pour la loi sur les frais d'utilisation des médicaments sur ordonnance (Prescription Drug User Fee Act, PDUFA). Le camidanlumab tésirine (Cami, anciennement ADCT-301), le deuxième produit candidat principal de la Société, est évalué dans un essai clinique pivot de Phase 2 sur 100 patients pour le traitement du lymphome de Hodgkin (LH) récidivant ou réfractaire après avoir montré un TRG de 86,5% chez les patients atteints de LH à la dose choisie pour la Phase 2. La Société évalue également Cami en tant que nouvelle approche immuno-oncologique pour le traitement de diverses tumeurs solides avancées.

