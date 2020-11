Investissement du gouvernement du Canada pour stimuler la croissance économique, accroître le développement des compétences et créer de bons emplois dans les Territoires du Nord-Ouest





Des investissements de plus de 1,3 million de dollars pour appuyer les emplois dans le Nord et les emplois autochtones, le renforcement des capacités, le développement des infrastructures et l'entrepreneuriat dans les Territoires du Nord-Ouest

YELLOWKNIFE, NT, le 27 nov. 2020 /CNW/ - Les petites entreprises sont au coeur des communautés dans le Nord. Elles créent de bons emplois, appuient les économies locales et apportent la prospérité. Des investissements stratégiques aident les communautés et les entreprises des T.N.-O. à tirer avantage des possibilités de développement et de croissance économiques. L'annonce d'aujourd'hui vient en soutien au développement économique régional du territoire traditionnel de la Première nation Acho Dene Koe, principalement à Fort Liard, de la région du Sahtu et de Yellowknife. Le gouvernement du Canada s'est engagé à appuyer les entreprises et communautés territoriales et à aider à stimuler la croissance des économies dans le Nord.

Le gouvernement fédéral appuie trois projets dans les Territoires du Nord-Ouest

Aujourd'hui, Michael McLeod, député des Territoires du Nord-Ouest, a annoncé des investissements de plus de 1,3 million de dollars pour trois initiatives régionales clés en soutien à l'emploi autochtone, l'emploi dans le Nord, la formation, l'entrepreneuriat, le renforcement de capacités et le développement des infrastructures dans les T.N.-O. L'annonce est faite au nom de l'honorable Mélanie Joly, ministre du Développement économique et des Langues officielles et ministre responsable de CanNor.

Des investissements directs dans ces différents projets et infrastructures du Nord stimuleront la croissance économique, amélioreront le développement des compétences et créeront de bons emplois pour les habitants du Nord. Grâce à ces investissements, le gouvernement fédéral aide de petites entreprises des T.N.-O. à conserver 10 emplois à temps plein et à en créer de nombreux autres, favorisant du coup l'embauche locale.

Cette annonce démontre à nouveau l'engagement du gouvernement du Canada envers les entreprises du Nord pour les aider à relever les défis posés par la COVID-19 et à favoriser un développement économique durable à long terme dans l'ensemble des Territoires du Nord-Ouest.

De telles initiatives aideront les Canadiens à retourner au travail et à s'assurer que les petites entreprises, qui sont l'épine dorsale de l'économie canadienne, puissent jouer un rôle d'avant-plan dans la relance économique du Canada, en plus de permettre la création de plus d'un million d'emplois, ramenant du coup le niveau d'embauche à ce qu'il était. Les Canadiens ont besoin de bons emplois sur lesquels ils peuvent compter.

Citations

« Le gouvernement du Canada est fier d'appuyer des projets qui accroissent le renforcement des capacités et le développement des infrastructures, en plus de favoriser la création d'emplois régionaux dans l'ensemble des T.N-O. En aidant les entreprises autochtones et les communautés du Nord à profiter de possibilités, nous aidons les autochtones et les habitants du Nord à devenir autosuffisants et à obtenir une prospérité durable. »

- L' honorable Mélanie Joly, ministre du Développement économique et des Langues officielles et ministre responsable de CanNor

« Pour accroitre les capacités et créer de nouvelles opportunités d'affaires dans les T.-N.O., nous avons offert du soutien pour que les entreprises puissent développer les compétences nécessaires, mettre en place les infrastructures pour prendre de l'expansion et acquérir l'équipement pour effectuer leur travail. Ces investissements du gouvernement du Canada viennent appuyer le développement économique durable des communautés et des régions des T.-N.-O., en plus d'aider à créer de bons emplois locaux dans les communautés du Nord et les communautés autochtones. »

- Michael McLeod, député pour les Territoires du Nord-Ouest

« Notre gouvernement s'est engagé à trouver des moyens pour financer et appuyer les ateliers collaboratifs makerspace des communautés - un moyen pour préparer les habitants aux emplois et aux occasions de développement des affaires actuels comme futurs. Ces installations offrent un environnement de collaboration et de partage d'une vision, en plus de mener à des idées et des produits innovateurs. »

- L'honorable Caroline Wawzonek, ministre de l'Industrie, du Tourisme et de l'Investissement

« Makerspace YK est heureux de collaborer avec ses partenaires fédéraux et territoriaux pour faire avancer la diversification économique durable et l'autosuffisance communautaire par le biais du partage, de la collaboration et de la valorisation des habitants de Yellowknife, qui sont déjà innovateurs et résilients. Grâce à CanNor, nous serons en mesure de créer un espace où nous pourrons tenir des ateliers et travailler sur des projets, en plus de favoriser un environnement de collaboration pour la prochaine génération d'entrepreneurs de Yellowknife. »

- Cat McGurk, présidente de Makerspace Yellowknife

Faits en bref

Le financement annoncé aujourd'hui s'effectue le truchement des programmes de CanNor, qui appuient les projets qui font la promotion du développement économique communautaire durable, du développement des affaires et de la croissance ainsi que ceux qui facilitent l'innovation.

