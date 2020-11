Air Canada offre une solution de dépistage de la COVID-19 à ses clients en partenariat avec Shoppers Drug Mart





Le dépistage avant départ sera offert à partir du 7 décembre pour les clients d'Air Canada en Ontario , en Alberta et en Colombie-Britannique

Les voyageurs canadiens ayant en main un test de dépistage négatif seront dispensés de la quarantaine de 14 jours à leur arrivée à Hawaii

MONTRÉAL, le 27 nov. 2020 /CNW Telbec/ - Air Canada est heureuse d'annoncer sa collaboration avec Shoppers Drug Mart, chef de file de la vente au détail de produits pharmaceutiques au Canada, qui offrira aux clients d'Air Canada la possibilité de passer le test RT-PCR de dépistage avant départ de la COVID-19 afin qu'ils se conforment aux exigences de voyage internationales.

À compter du 7 décembre, les clients admissibles d'Air Canada pourront réserver et acheter un test de dépistage de la COVID-19 dans les pharmacies Shoppers Drug Mart participantes en Ontario, en Alberta et en Colombie-Britannique. Les résultats sont généralement connus dans un délai de 24 à 48 heures.

« De nombreux pays exigent désormais un test de dépistage avant départ de la COVID-19 négatif, et nous sommes heureux de faciliter ce processus pour nos clients et de rendre leur expérience de voyage plus simple et plus sûre en leur recommandant le test RT-PCR à certaines pharmacies de Shoppers Drug Mart, a déclaré le Dr Jim Chung, médecin en chef d'Air Canada. Les tests constituent selon nous l'une des clés de la protection des employés et des clients, en plus d'être une mesure importante pour rétablir en toute sécurité les déplacements dans le monde. Ils permettent d'assouplir les restrictions de voyage en offrant des solutions différentes pour gérer les risques. »

« Nos pharmacies et leurs équipes sont des ressources pratiques dans lesquelles les Canadiens ont confiance, a commenté Ashesh Desai, vice-président exécutif, Services pharmaceutiques, Shoppers Drug Mart. Au moment où le pays cherche des façons de gérer la COVID-19, nous voulons continuer de faire partie de la solution. Nous sommes heureux de travailler de concert avec Air Canada pour rendre les tests RT-PCR de dépistage de la COVID-19 accessibles aux clients, afin qu'ils puissent planifier leurs déplacements en toute confiance et voyager de façon sécuritaire. »

Ce test sera mis à la disposition des clients qui voyagent vers une destination qui exige un test de dépistage de la COVID-19 négatif, dont Hawaii et les Antilles (plus précisément les Bahamas, les îles Turks et Caicos, Antigua, Barbuda et Sainte-Lucie).

Les Canadiens sont maintenant admissibles à l'exemption de la quarantaine obligatoire de 14 jours à leur arrivée dans l'archipel d'Hawaii s'ils présentent un test de dépistage avant départ négatif. Visitez le site Web de l'État d'Hawaii pour en savoir plus (site en anglais seulement) : https://travel.hawaii.gov/#/.

Les vols d'Air Canada vers Hawaii, au départ de Vancouver, commenceront le 17 décembre et le service à partir de Calgary débutera le 18 décembre.

D'autres options de dépistage sont également offertes aux clients qui se rendent à Hawaii, y compris ceux du Québec. Pour en savoir plus sur la liste des entités de dépistage approuvées par l'État d'Hawaii, visitez le site aircanada.com/testcovid19.

Air Canada a pris les devants du secteur du transport aérien dans les mesures ayant trait à la COVID-19. Elle a notamment été parmi les premiers transporteurs dans le monde à exiger des clients le port d'un couvre-visage à bord et la première société aérienne des Amériques à prendre la température des clients avant l'embarquement. En mai, elle a lancé Air Canada SoinPropre+, un programme complet de mesures de biosécurité les plus avancées de l'industrie à chacune des étapes du voyage.

