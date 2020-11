117 banques alimentaires de partout au Canada reçoivent 226 750 $ du Fonds humanitaire des Métallos





En 2020, le Fonds humanitaire des Métallos versera 226 750 dollars à 117 banques alimentaires de partout à travers le Canada.

Alors que le pays se prépare à passer un temps des fêtes marqué par la COVID-19, un nombre croissant de familles canadiennes sont confrontées à l'insécurité alimentaire. Pour de nombreux Canadiens et Canadiennes, la pandémie a aggravé une situation économique déjà précaire, en exacerbant les inégalités existantes et générant un nombre élevé de nouveaux utilisateurs de banques alimentaires.

« De nombreux Métallos, leurs familles et des collectivités entières ont été touchées par la pandémie. Dans ce contexte, ceux parmi nos membres qui ont conservé leur emploi savent combien il est important de redonner à la communauté », a déclaré Ken Neumann, président du Fonds humanitaire des Métallos. « C'est la raison pour laquelle, cette année, les dons du Fonds humanitaire des Métallos aux banques alimentaires et à d'autres organisations à travers le Canada sont d'autant plus importants ».

« L'inégalité croissante des richesses entraînée par cette pandémie a mis en lumière une fois de plus les failles du système actuel », a déclaré M. Neumann. « Le Syndicat des Métallos continuera à exprimer toute sa solidarité dans les mois qui viennent. Nous continuerons également à collaborer avec d'autres acteurs pour reconstruire une économie forte, mais aussi plus juste et plus équitable pour tous, pour plus de résilience, » a-t-il ajouté.

Fondé en 1985, le Fonds humanitaire des Métallos est un organisme de bienfaisance enregistré, principalement axé sur les projets de développement et des secours d'urgence dans les pays en développement et au Canada. Les membres du Syndicat des Métallos contribuent au Fonds par le biais de clauses négociées dans le cadre de leurs conventions collectives. Dans certains cas, les employeurs y versent des contributions équivalentes.

Consultez la liste des banques alimentaires recevant des contributions du Fonds humanitaire des Métallos en 2020.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Source: Fonds humanitaire des Métallos

Communiqué envoyé le 27 novembre 2020 à 10:55 et diffusé par :