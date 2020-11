Rosemont-La Petite-Patrie - Prêts pour les plaisirs d'hiver?





MONTRÉAL, le 27 nov. 2020 /CNW Telbec/ - Prêts pour l'hiver? L'Arrondissement a tout mis en oeuvre pour que la saison qui s'amorce soit la plus agréable possible. Les préparatifs vont bon train pour que les Rosepatriennes et Rosepatriens puissent prendre l'air et profiter d'activités sportives dans leur quartier.

« Bien que cette saison hivernale sera différente de ce que nous connaissons, une variété d'activités qui tiennent compte des recommandations de la santé publique égayeront l'hiver des Rosepatriens et Rosepatriennes. Profitons de tout ce que nos parcs nous offrent pour rester actifs cet hiver, de nos ruelles et places publiques pour redécouvrir nos milieux ainsi que des aménagements hivernaux à l'Espace Boyer et au Marché Jean-Talon qui apportent dynamisme et vivacité à nos artères commerciales. C'est un rendez-vous! », déclare le maire de Rosemont-La Petite-Patrie, François William Croteau.

Deux stations hivernales pour profiter de l'hiver

L'espace Boyer, cet ancien stationnement transformé en place publique au coin des rues Beaubien et Boyer, ainsi que la place du Marché Jean-Talon seront transformés sous peu en stations hivernales. Les firmes En temps et lieu et le Collectif Escargot ont été mandatées pour y créer des aménagements temporaires qui amélioreront l'expérience de déplacement actif des citoyens vers les commerces de proximité. Favoriser l'achat local n'aura jamais été aussi agréable!

Activités sportives en pratique libre

Cette année encore, petits et grands pourront jouer dehors dans divers lieux, à proximité de chez eux.

Glissade : luge, traîneau et 3-skis seront à l'honneur dans les parcs du Père- Marquette , Joseph-Paré, Lafond et du Pélican. Dès le début du mois de janvier, de la neige sera soufflée sur les buttes de glissade existantes afin de créer des corridors de glisse.

Randonnée : les pistes du parc Maisonneuve -12 km en pleine ville!- et du Réseau-Vert seront tracées au grand bonheur des amateurs de ski de fond. Des sentiers demeurent aussi à la disposition de ceux et celles qui souhaitent les parcourir en bottines ou en raquettes.

Patinage sur glace : plusieurs patinoires sur bandes ou paysagées ainsi que des ronds et anneaux de glace seront entretenus sur l'ensemble du territoire.

: plusieurs patinoires sur bandes ou paysagées ainsi que des ronds et anneaux de glace seront entretenus sur l'ensemble du territoire. Jeu libre : une île aux volcans enneigée, ça se prête plutôt bien à toutes sortes d'aventures... Ce petit secret encore bien gardé se trouve à l'intersection des rues Marquette et De Drucourt.

Consultez la liste à jour et l'état des installations sur montreal.ca/rpp.

Prêt de matériel : 100% gratuit!

Patins, luges, casques, raquettes et autres équipements sportifs seront disponibles pour emprunt sans frais dans les parcs du Père-Marquette, Joseph-Paré, Lafond et du Pélican. Aucune raison de ne pas profiter de la neige! L'horaire de prêt est disponible en ligne.

Parce que la COVID-19 amène encore son lot de contraintes, voici les mesures instaurées pour éviter la propagation du virus :

En tout temps, une distanciation physique de deux mètres doit être maintenue entre les personnes ou les bulles familiales.

Les activités organisées sont interdites en zone rouge. La pratique du hockey devra donc se faire en solo ou en duo. Cette consigne pourrait changer selon les directives de la Direction de la santé publique.

Les roulottes et les chalets de parcs (sauf les toilettes dans les parcs nommés ci-dessus) seront fermés au public. Des bancs sont installés afin de chausser ses patins à l'extérieur.

Les toilettes de certains chalets de parcs (du Pélican, du Père- Marquette , Joseph-Paré, Maisonneuve et Lafond) seront accessibles en suivant les consignes : une personne à la fois, port du masque, lavage des mains, etc.

, Joseph-Paré, Maisonneuve et Lafond) seront accessibles en suivant les consignes : une personne à la fois, port du masque, lavage des mains, etc. Il n'y aura pas de toilettes chimiques à proximité des patinoires cette année.

