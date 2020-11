Northern Data AG inaugure son premier centre de données aux Pays-Bas





Northern Data AG (XETRA : NB2, ISIN : DE000A0SMU87), l'un des plus éminents fournisseurs de solutions de calcul haute performance (HPC), inaugure son tout dernier centre de données HPC près de la ville de Maastricht. Ce nouveau centre sera doté de l'un des plus grands clusters de GPU au monde et en fera le premier centre de données de la société implanté sur le territoire européen. La société commencera à installer le premier hardware pour son cluster de calcul distribué basé sur les GPU début décembre. Le cluster de GPU marque l'une des étapes les plus importantes de l'expansion de Northern Data AG et devrait être élargi d'ici la fin du premier trimestre 2021 pour atteindre une puissance de calcul de 404 pétaflops (FP64). Ce niveau de puissance en fera l'un des plus grands clusters de GPU de ce type au monde. Le plus puissant supercalculateur au monde, le Fugaku du Japon, peut atteindre une capacité de calcul de 415 pétaflops.

Aroosh Thillainathan, PDG de la société, s'est exprimé en ces termes « Avec l'expansion rapide et sans heurts de notre cluster de GPU, qui intègre désormais notre premier site européen, nous nous efforçons de répondre à la demande extrêmement forte d'infrastructures de calcul haute performance stables, fiables et rentables. Nos équipes hautement spécialisées ont fait un excellent travail au cours des derniers mois pour préparer la croissance future dans un délai très court. Nous tenons le cap et, grâce à notre cluster de GPU, nous offrirons des services de calcul haute performance dans les domaines de l'intelligence artificielle, de l'apprentissage poussé, de la recherche et du rendu dès le premier semestre de l'année prochaine, avec une extensibilité maximale et un rapport coût-efficacité optimal. »

La technologie de refroidissement qui sera déployée dans le centre de données néerlandais dépend d'un système de refroidissement à air développé par la société elle-même, qui fournit un excellent résultat en termes de PUE (Power Usage Effectiveness), compris entre 1,05 et 1,04. La valeur PUE indique le niveau d'énergie consommée par une installation informatique par rapport à l'énergie effectivement fournie à l'équipement informatique. Les PUE de 2,0 sont considérés comme moyens, 1,5 comme efficaces et les valeurs inférieures à 1,2 comme très efficaces.

Parallèlement à la technologie de refroidissement propriétaire, l'installation sur le site de Maastricht exploitera le logiciel de gestion propre à Northern Data, qui permet notamment de documenter, de configurer et de mettre en service rapidement le matériel du serveur. Le logiciel automatise l'ensemble du processus d'optimisation continue des paramètres de fonctionnement des serveurs et de l'ensemble du centre de données HPC lui-même.

Cette nouvelle installation aux Pays-Bas représente le premier de plusieurs nouveaux sites pour Northern Data AG, qui, en raison de la forte demande, a également l'intention d'établir des centres de données HPC en Allemagne, en Scandinavie et au Canada.

À propos de Northern Data :

Northern Data AG développe et construit des solutions d'infrastructure globales dans le domaine du calcul haute performance (HPC). Avec ses solutions spécifiques aux clients, la société fournit l'infrastructure pour diverses applications HPC dans des domaines tels que le minage de bitcoins, l'intelligence artificielle, les blockchains, l'analyse de big data, l'IdO ou le rendu. La société présente à l'international est née de la fusion de l'entreprise allemande Northern Bitcoin AG et de l'entreprise américaine Whinstone US, Inc. et se place aujourd'hui comme un leader mondial dans le domaine des solutions HPC. Northern Data propose ses solutions HPC à la fois dans de grands centres de données stationnaires et dans des centres de données mobiles de haute technologie pouvant être mis en place n'importe où dans le monde. La société combine des logiciels et du hardware développés par elle-même avec des concepts intelligents pour un approvisionnement énergétique durable. Le groupe Northern Data AG emploie actuellement environ 150 personnes.

Language: English Company: Northern Data AG Thurn-und-Taxis-Platz 6 60313 Frankfurt/Main Germany Phone: +49 69 34 87 52 25 E-mail: info@northerndata.de Internet: www.northerndata.de ISIN: DE000A0SMU87 WKN: A0SMU8 Listed: Regulated Unofficial Market in Berlin, Dusseldorf, Frankfurt, Munich (m:access), Tradegate Exchange

