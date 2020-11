Yvon Charest reçoit le prix du président de l'Institut canadien des actuaires





OTTAWA, 25 nov. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Durant les cérémonies de clôtures d'act20, le Congrès annuel de l'Institut canadien des actuaires (ICA), Yvon Charest, membre et bénévole de longue date, a reçu le prestigieux prix du président de l'ICA.



Ce prix annuel est remis par le président de l'ICA à une personne qui a fait une contribution remarquable à la profession actuarielle au Canada.

M. Charest a obtenu son diplôme en science actuarielle de l'Université Laval en 1979. Il est devenu Fellow de l'ICA en 1982 et Fellow de la Society of Actuaries (États-Unis) en 1981. Il a consacré toute sa carrière professionnelle à iA Groupe financier où il a rapidement gravi les échelons pour devenir président et chef de la direction en 2000, un poste qu'il a occupé jusqu'à sa retraite en 2018. Sous sa présidence, iA Groupe financier a complété sa démutualisation et, à la fin de 2018, les actifs sous gestion et administration atteignaient les 169 G$.

M. Charest a également largement contribué à l'essor de l'ICA en participant bénévolement à de nombreuses commissions et groupes de travail, notamment le Groupe de travail sur la législation concernant l'assurance, la Commission sur l'actuaire désigné et le Conseil d'administration de l'ICA de 1989 à 1992.

Très actif professionnellement et père dévoué de trois enfants, M. Charest a également beaucoup contribué à sa communauté et de nombreuses oeuvres caritatives. Cette contribution lui a valu les distinctions suivantes :

Officier de l'Ordre national du Québec (2019)

Grand Québécois ? Secteur Économique de la Chambre de commerce de Québec (2018)

Officier de l'Ordre du Canada (2016)

Lauréat du Prix PDG de l'année Les Affaires ? Haut dirigeant le plus socialement engagé (2016)

Personnalité financière de l'année de Finance et Investissement, (2004, 2008 et 2015)

Prix du Conseil d'administration de Centraide Canada (2013)

Ordre des mécènes de la ville de Québec (2012)



En 2010, le maire de Québec a confié à M. Charest le mandat de négociateur principal avec les différents investisseurs intéressés au projet de l'amphithéâtre de Québec. En 2019, en tant que négociateur spécial, il a remis un rapport concernant la continuité du pont de Québec qui venait de fêter ses 100 ans.

« Même en ne soulignant que ses grandes réalisations, les parcours personnel, professionnel et communautaire d'Yvon Charest sont exceptionnels ? et ce n'est pas fini », raconte Marc Tardif, président sortant de l'ICA.

« Yvon a récemment recruté des donateurs dans sa communauté afin de permettre au centre de ski du Mont-Sainte-Anne de mettre ses remontées mécaniques à niveau et ainsi aider l'entreprise à passer au travers des moments difficiles sans compromettre la sécurité. »

L'ICA remercie et célèbre Yvon Charest pour sa notable contribution à l'Institut et à la profession actuarielle au Canada.



Relations avec les médias

Sandra Caya

Directrice, communications et affaires publiques, Institut canadien des actuaires

sandra.caya@cia-ica.ca

613-236-8196, poste 116

L'Institut canadien des actuaires (ICA) est l'organisme bilingue national et le porte-parole de la profession actuarielle au Canada. Nos membres se vouent à fournir des services et des conseils actuariels de la plus haute qualité. L'Institut place l'intérêt public avant les besoins de la profession et de ses membres.

Communiqué envoyé le 25 novembre 2020 à 08:00 et diffusé par :