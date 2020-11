Xebec annonce l'octroi d'unités d'actions restreintes





MONTRÉAL, 25 nov. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Xebec Adsorption Inc. (TSXV : XBC) (« Xebec »), fournisseur mondial de solutions d'énergie propre, est ravi d'annoncer aujourd'hui l'octroi d'unités d'actions restreintes (« UAR ») dans le cadre du Régime d'intéressement à base d'actions de l'entreprise.

Le 5 octobre 2020, un total de 9?000 UAR a été octroyé à un dirigeant de l'entreprise dans le cadre de son embauche, conformément à son contrat de travail avec Xebec. Les UAR sont payables en actions ordinaires de Xebec et seront acquises en versements égaux de 3?000 actions au cours de trois ans, suivant la date de l'octroi.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (tel que défini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) déclinent toute responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

Pour de plus amples renseignements :

Xebec Adsorption Inc.

Brandon Chow, responsable des relations avec les investisseurs

bchow@xebecinc.com

1 450 979-8700 poste 5762

À propos de Xebec Adsorption Inc.

Xebec est un fournisseur mondial de solutions dédiées à la génération, la purification et la filtration des gaz pour les secteurs de l'industrie, de l'énergie et des énergies renouvelables. Bien implanté dans le domaine de la transition énergétique grâce à des technologies brevetées qui transforment les gaz bruts en sources d'énergies renouvelables propres, Xebec compte plus de 1500 clients, parmi lesquels des petites entreprises, des multinationales, des municipalités et des organismes gouvernementaux soucieux de réduire leur empreinte carbone. Xebec, dont le siège social est situé à Montréal, au Québec, a plusieurs bureaux de vente et de soutien en Amérique du Nord et en Europe, ainsi que deux usines de fabrication à Montréal et à Shanghai. Xebec est inscrit à la Bourse de croissance TSX sous le symbole XBC. Pour plus de renseignements, rendez-vous sur www.xebecinc.com .

