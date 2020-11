Le gouvernement du Canada signe une nouvelle entente pour un traitement à base d'anticorps contre la COVID-19





GATINEAU, QC, le 24 nov. 2020 /CNW/ - Le gouvernement du Canada fait le nécessaire pour fournir des traitements efficaces à la population canadienne dans le cadre de sa réponse à la pandémie de COVID-19.

Aujourd'hui, l'honorable Anita Anand, ministre des Services publics et de l'Approvisionnement, et l'honorable Patty Hajdu, ministre de la Santé, ont annoncé que le gouvernement du Canada avait signé une entente avec Eli Lilly pour une commande initiale d'au plus 26 000 doses de son traitement par anticorps monoclonaux contre la COVID-19, le Bamlanivimab (LY-CoV555).

L'entente prévoit que les livraisons du Bamlanivimab commenceront en décembre 2020 et prendront fin en février 2021. À compter de mars 2021, le Canada aura la possibilité d'acheter des doses supplémentaires en fonction de ses besoins médicaux ayant alors cours et de la disponibilité du produit dans le monde.

Les anticorps monoclonaux sont des protéines fabriquées en laboratoire qui imitent la capacité du système immunitaire à combattre les virus. Le Bamlanivimab (LY-CoV555) est un anticorps monoclonal conçu pour empêcher le virus de se fixer aux cellules humaines et d'y entrer, pouvant ainsi prévenir le développement de la COVID-19.

Eli Lilly a mis au point ce traitement conjointement avec AbCellera Biologics (en anglais seulement), une entreprise de technologie de Vancouver qui étudie, décode et analyse les systèmes immunitaires naturels pour trouver des anticorps qui peuvent être développés afin de prévenir et de traiter les maladies. Ce partenariat allie les capacités de découverte de traitements à base d'anticorps innovants d'AbCellera à celles de fabrication et de distribution d'Eli Lilly.

Santé Canada a reçu la demande d'autorisation soumise par Eli Lilly en vertu de l'Arrêté d'urgence concernant les médicaments contre la COVID-19 le 12 octobre 2020. Il a autorisé le produit le 20 novembre 2020. Il s'agit de la première autorisation délivrée en vertu de l'Arrêté d'urgence pour un traitement contre la COVID-19. L'Arrêté d'urgence est un mécanisme temporaire qui vise à accélérer l'approbation des médicaments et des vaccins contre la COVID-19 sans en compromettre l'innocuité et l'efficacité. L'autorisation a été accordée à la lumière de données prometteuses démontrant que le Bamlanivimab réduisait les hospitalisations et les visites aux urgences liées à la COVID-19 chez les patients présentant un risque élevé de développement de la maladie. En vertu de cette autorisation conditionnelle, Eli Lilly devra continuer de soumettre à Santé Canada les données sur l'innocuité et l'efficacité du médicament émanant des essais cliniques en cours et de son utilisation sur le marché.

« Le gouvernement du Canada continue d'adhérer à une stratégie dynamique pour s'assurer que la population canadienne a accès à des traitements efficaces contre la COVID-19. Je suis heureuse d'annoncer la conclusion de cette nouvelle entente importante avec Eli Lilly et son partenaire canadien AbCellera. L'entente permettra aux Canadiens et aux Canadiennes d'avoir accès à ce traitement à base d'anticorps innovant contre la COVID-19, ce qui sauvera des vies. »

L'honorable Anita Anand

Ministre des Services publics et de l'Approvisionnement

« Alors que la pandémie de COVID-19 se poursuit, les Canadiens et les Canadiennes attendent avec impatience des nouvelles sur les nouveaux traitements et vaccins contre la maladie. Pour que la population ait accès plus rapidement aux médicaments contre la COVID-19, comme le nouveau traitement à base d'anticorps d'Eli Lilly, Santé Canada en accélère l'examen, mais ce, tout en maintenant ses normes d'innocuité, d'efficacité et de qualité. »

L'honorable Patty Hajdu

Ministre de la Santé

« Le gouvernement du Canada est fier de s'associer avec des entreprises novatrices canadiennes comme AbCellera. Nous continuerons de consolider la capacité de biofabrication et de recherche au pays afin de pouvoir lutter contre la COVID-19 et de veiller à la santé et à la sécurité des Canadiens. »

L'honorable Navdeep Bains

Ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie

Services publics et Approvisionnement Canada, l'Agence de la santé publique du Canada , Santé Canada et Innovation, Sciences et Développement économique Canada collaborent ensemble pour acheter des traitements contre la COVID-19 et les fournitures connexes et les distribuer à l'échelle du pays.

, Santé et Innovation, Sciences et Développement économique collaborent ensemble pour acheter des traitements contre la COVID-19 et les fournitures connexes et les distribuer à l'échelle du pays. Les anticorps monoclonaux sont des protéines fabriquées en laboratoire qui imitent la capacité du système immunitaire à combattre les agents pathogènes nocifs, comme les virus et les bactéries. Santé Canada , qui est résolu à protéger la santé et la sécurité de la population canadienne, a en place un système d'examen scientifique rigoureux qui lui permet de déterminer dans quelle mesure les demandes d'autorisation démontrent l'innocuité, l'efficacité et la qualité des produits au bénéfice de la population canadienne.

, qui est résolu à protéger la santé et la sécurité de la population canadienne, a en place un système d'examen scientifique rigoureux qui lui permet de déterminer dans quelle mesure les demandes d'autorisation démontrent l'innocuité, l'efficacité et la qualité des produits au bénéfice de la population canadienne. Le 3 mai 2020, le gouvernement du Canada a annoncé qu'il versait, à même le Fonds stratégique pour l'innovation, une contribution de 175,6 millions de dollars à AbCellera Biologics pour appuyer sa découverte du traitement à base d'anticorps et la construction d'une installation de production d'anticorps.

a annoncé qu'il versait, à même le Fonds stratégique pour l'innovation, une contribution de 175,6 millions de dollars à AbCellera Biologics pour appuyer sa découverte du traitement à base d'anticorps et la construction d'une installation de production d'anticorps. AbCellera s'est associée à l'entreprise biopharmaceutique mondiale Eli Lilly pour la mise au point conjointe d'un traitement contre la COVID-19; le partenariat allie les capacités de découverte de traitements à base d'anticorps innovants d'AbCellera aux capacités de développement, de fabrication et de distribution d'Eli Lilly.

