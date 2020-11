Concours Tournez-vous vers l'excellence! Les noms des gagnants sont enfin rendus publics





LÉVIS, QC, le 24 nov. 2020 /CNW Telbec/ - Cinq jeunes entrepreneurs agricoles ont été récompensés aujourd'hui dans le cadre du concours Tournez-vous vers l'excellence!, une initiative de La Financière agricole du Québec. Ce concours vise à mettre en lumière les qualités entrepreneuriales de la relève agricole québécoise.

Le grand gagnant, qui s'est vu décerner la bourse de 5 000 $, est :

M. Sébastien Grandmont, de la ferme Le Petit Mas , spécialisée en production d'ail biologique et transformation de fleurs d'ail. L'entreprise est située à Martinville , en Estrie.

Les deux lauréats, qui ont reçu chacun une bourse de 2 500 $, sont :

M me Annie Marcoux , de la Bleuetière Marland, entreprise de production fruitière et maraîchère, acériculture et agrotourisme. Elle est située à Sainte-Marie , dans Chaudière-Appalaches.

M. Guillaume Pelland , de la pépinière Paysage gourmand, spécialisée en production de vivaces comestibles. L'entreprise est située à Rawdon , dans Lanaudière.

Les deux bénéficiaires d'une bourse de 1 500 $ sont :

Bourse décernée pour l'excellence des pratiques en matière de développement durable :

M. James Thompson , de Notre Petite Ferme. Son entreprise est spécialisée dans la production maraîchère biologique. Elle est située à Lochaber-Partie-Ouest, en Outaouais.

Bourse du Fonds d'investissement pour la relève agricole (FIRA), qui souligne la pertinence de la formation de l'entrepreneur, l'importance de son encadrement ou de son mentorat dans la réussite de son projet d'affaires :

M. René Bougie, de La Miellerie King. Son entreprise est spécialisée en apiculture et produits transformés du miel. Elle est située à Kingsey Falls , dans le Centre-du-Québec.

Citations

« Nous avons une agriculture québécoise forte et innovante. Nous sommes déterminés à la faire rayonner et à mettre en lumière les entreprises qui s'y consacrent. Ce concours constitue une façon concrète de le faire. Il présente aux Québécois et aux Québécoises des entrepreneurs dynamiques qui se démarquent entre autres par leur sens des affaires. Ils sont inspirants pour la jeunesse et pour l'ensemble du Québec. Je tiens à féliciter les gagnants et les bénéficiaires des bourses de cette 15e édition du concours. »

M. André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

« Par ce concours, La Financière agricole est fière de souligner le fruit des efforts des jeunes agriculteurs et de faire l'éloge de l'excellence. Nous tenons cette année la 15e édition de cette activité. Depuis sa mise en place, ce sont près de 400 personnes qui ont présenté leur candidature. Au fil des ans, le concours gagne en notoriété et en popularité. Il offre une visibilité inestimable aux entrepreneurs et une chance de démontrer leur dynamisme, leur créativité et leur passion du métier. Je les félicite et je salue leur talent. »

M. Ernest Desrosiers, président-directeur général de La Financière agricole du Québec

Faits saillants

Le concours Tournez-vous vers l'excellence! souligne l'importance du travail de jeunes entrepreneurs agricoles et récompense celles et ceux qui se distinguent par leurs aptitudes professionnelles et leurs qualités de gestionnaires dans leur milieu.

souligne l'importance du travail de jeunes entrepreneurs agricoles et récompense celles et ceux qui se distinguent par leurs aptitudes professionnelles et leurs qualités de gestionnaires dans leur milieu. Depuis sa création en 2005, La Financière agricole a reçu 390 candidatures. Elle a fait 45 lauréats qui ont reçu des bourses totalisant 146 500 $.

Les bourses du FIRA, pour leur part, sont remises depuis 2012. Le montant total des sommes accordées représente 12 000 $.

La désignation des gagnants a lieu chaque année dans le cadre du Colloque Gestion organisé par le Centre de référence en agriculture et agroalimentaire du Québec (CRAAQ).

Par cette initiative et par ses différents programmes, La Financière agricole, en appuyant la relève, valorise et soutient le succès et le dynamisme des jeunes productrices et producteurs.

