Investissements dans des entreprises canadiennes pour exploiter les données spatiales et résoudre des problèmes sur Terre





Les contributions d'utiliTerre soutiendront la création d'emplois et l'innovation dans tout le Canada.

LONGUEUIL, QC, le 24 nov. 2020 /CNW/ - Les données uniques collectées par les satellites sont rapidement en train de devenir la matière première de l'ère numérique. Jumelées à l'intelligence artificielle et à la puissance de calcul, les données satellitaires devraient libérer le potentiel d'une foule de nouvelles applications de pointe pour relever les défis d'aujourd'hui et de demain sur Terre.

Le gouvernement du Canada aide les entreprises canadiennes à tirer pleinement parti des possibilités offertes par l'espace. Dans le cadre de l'initiative utiliTerre de l'Agence spatiale canadienne, 16 entreprises dans l'ensemble du Canada reçoivent des contributions afin de faire avancer des projets de recherche-développement (R-D) axés sur la mise au point de méthodes visant à maximiser l'utilisation des données d'observation de la Terre (OT) grâce à des technologies de rupture.

Ces projets de R-D sont de diverse nature. Certains portent sur l'accès aux données ou sur l'amélioration de l'analyse de plusieurs types de données combinées. D'autres ont pour but de maximiser l'utilisation des données et de développer des applications novatrices pour aider à surveiller et à protéger la Terre et l'environnement, par exemple en permettant de cartographier l'évolution des forêts, de dresser l'inventaire des zones humides et de détecter les émissions de méthane dans l'atmosphère.

Ces contributions devraient mener à la création de 240 nouveaux emplois dans l'ensemble du Canada.

Organisation Lieu Valeur de la contribution Groupe ADGA Consultants Inc. Ottawa (Ontario) 300 000 $ Arctus Inc. Sainte-Pétronille (Québec) 299 995 $ ASL Environmental Sciences Inc. Saanichton (Colombie-Britannique) 299 989 $ A.U.G. Signals Ltd. Toronto (Ontario) 299 853 $ BGC Engineering Inc. Vancouver (Colombie-Britannique) 299 430 $ Complex System Inc. Calgary (Alberta) 293 738 $ Dromadaire Géo Innovations Inc. Montréal (Québec) 84 483 $ GHGSat Inc. Montréal (Québec) 300 000 $ Global Spatial Technology Solutions Inc. Dartmouth (Nouvelle-Écosse) 279 642 $ HabitatSeven Inc. Ottawa (Ontario) 216 401 $ Hatfield Consultants LLP North Vancouver (Colombie-Britannique) 192 161 $ MDA Geospatial Services Inc. Richmond (Colombie-Britannique) 157 924 $ MDA Systems Ltd. Richmond (Colombie-Britannique) 300 000 $ NorthStar Earth and Space Inc. Montréal (Québec) 299 575 $ OODA Technologies Inc. Montréal (Québec) 295 154 $ Vertex Professional Services Ltd. Sherwood Park (Alberta) 300 000 $

La demande de données d'OT par satellite au Canada et dans le monde entier ne cesse de croitre. La demande annuelle de données et de services d'OT devrait passer d'un peu plus de 3 milliards de dollars à 9 milliards de dollars d'ici 10 ans.

utiliTerre est une initiative de financement de l'Agence spatiale canadienne qui aide les organismes canadiens à développer des applications novatrices faisant appel à des données d'OT pour résoudre des problèmes sur Terre.

En soutenant le développement de capacités dans l'industrie et le milieu de la recherche, utiliTerre renforce la compétitivité des entreprises canadiennes et génère de la croissance et des avantages économiques pour les Canadiens.

Citation

« Le gouvernement du Canada est déterminé à ce que notre pays demeure un chef de file mondial de l'acquisition et de l'utilisation de données satellitaires pour soutenir l'excellence scientifique, l'innovation et la croissance économique. C'est grâce à des contributions comme celles d'utiliTerre que nous pourrons exploiter le potentiel des données satellitaires pour faire croitre l'économie canadienne et créer les emplois de demain. »

L'honorable Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie

