Parcs Canada reporte la date de lancement du service de réservation pour la saison touristique 2021





Le changement permettra aux visiteurs de prendre des décisions plus éclairées concernant leurs projets de vacances, compte tenu de la pandémie de COVID-19 en cours

GATINEAU, QC, le 23 nov. 2020 /CNW/ - Cette année, les Canadiennes et Canadiens ont renoué avec la nature. Grâce au camping, à la randonnée et au canotage, les familles ont pu profiter des parcs nationaux, des lieux historiques nationaux et des aires marines nationales de conservation à proximité de leur domicile, lesquels leur ont offert des espaces où accéder à la nature tout en pratiquant la distanciation physique sécuritaire.

Parcs Canada continue de surveiller la pandémie de COVID-19 en cours et de s'y adapter afin d'offrir aux visiteurs des expériences sûres et agréables. Dans le but de permettre aux visiteurs de prendre des décisions plus éclairées concernant leurs projets de vacances pour l'été 2021, Parcs Canada a pris la décision d'ouvrir les réservations en avril, au lieu de janvier.

Cela permettra aux visiteurs d'effectuer leurs réservations plus près de leur date de voyage et de disposer de plus d'information pour planifier leur visite. Ce changement permettra aussi à Parcs Canada de disposer de plus de temps pour surveiller la pandémie de COVID-19 en cours et apporter les modifications nécessaires aux emplacements de camping et aux expériences qui peuvent être réservés pour la saison touristique 2021.

Les dates de lancement des réservations pour les parcs nationaux, les lieux historiques nationaux et les aires marines nationales de conservation seront échelonnées tout au long du mois d'avril. À ce moment-là, les visiteurs pourront faire des réservations pour des voyages entre mai 2021 et mars 2022. Les détails et les dates exactes pour chaque parc national, lieu historique national et aire marine nationale de conservation sont disponibles sur le site Web de Parcs Canada à l'adresse suivante : https://www.pc.gc.ca/fr/voyage-travel/reserve.

Pour les parcs nationaux qui proposent du camping pendant l'hiver et au début du printemps, les visiteurs peuvent déjà réserver des dates jusqu'à la fin du mois de mars. Les réservations de dates en avril 2021 seront possibles à partir du 16 décembre 2020. Les réservations peuvent être effectuées en ligne à l'adresse https://www.reservation.pc.gc.ca/ ou par l'entremise du centre d'appel en téléphonant au 1-877-737-3783.

Parcs Canada demande aux Canadiennes et Canadiens d'être prudents et de respecter les restrictions de déplacement ainsi que les directives des experts de la santé publique. Le site Web de Parcs Canada fournit des renseignements détaillés sur les emplacements ouverts, sur ce à quoi les visiteurs peuvent s'attendre, sur la façon de préparer une visite et sur les services éventuellement offerts. Les visiteurs sont priés de se préparer en consultant le site Web avant leur déplacement.

Les faits en bref

Le service de réservation de Parcs Canada permet aux visiteurs de réserver un emplacement de camping, un hébergement, une randonnée guidée, et plus encore, dans 38 parcs nationaux, lieux historiques nationaux et aires marines nationales de conservation dans tout le pays. Avant 2016, le service de réservation de Parcs Canada ouvrait en avril, et ce, pendant plus de 10 ans.





Parcs Canada protège un vaste réseau de sites du patrimoine naturel et culturel qui comprend 47 parcs nationaux, 171 lieux historiques nationaux, cinq aires marines nationales de conservation et un parc urbain national.

