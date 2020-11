Passeport pour ma réussite face à une double crise au Québec





MONTRÉAL, le 23 nov. 2020 /CNW/ - Passeport pour ma réussite Canada a lancé une importante campagne d'expansion au Québec pour aider à atténuer le problème du faible taux de diplomation au secondaire et les difficultés accrues des élèves des communautés à faible revenu qui tentent d'apprendre pendant la pandémie de COVID-19.

Il y a à peine deux ans, une étude menée par l'Institut du Québec a révélé que seulement 64 % des élèves du secondaire au Québec obtenaient leur diplôme dans le temps prévu, soit le taux le plus bas au Canada. Depuis, grâce au soutien et au financement du gouvernement provincial et des nombreux partenaires, Passeport pour ma réussite a élargi sa présence dans plusieurs communautés du Québec.

Cependant, la pandémie a frappé la province de plein fouet et a touché encore plus durement les élèves du secondaire issus des communautés à faible revenu et leur famille.

« On demande aux élèves d'apprendre en ligne, mais certains n'ont pas d'ordinateur ou encore leur famille n'a pas les moyens d'avoir accès à l'Internet », explique Sandro Di Cori, vice-président associé de Passeport pour ma réussite et responsable au Québec. « Ces jeunes ne disposent pas des ressources pour apprendre et cela pourrait sérieusement compromettre leur avenir. Il s'agit d'une double crise que nous devons régler maintenant. »

D'après Di Cori, le problème est aggravé par le fait qu'un grand nombre de ces élèves ont dû se trouver des emplois dans le secteur des services pour aider leur famille pendant la pandémie. Cela les empêche de se concentrer sur leurs études, en plus de les exposer à un risque plus élevé de contracter le virus.

Pour ce qui est de l'avenir, Passeport pour ma réussite a cerné un grand besoin de mettre en place des plans d'expansion pour Laval, Longueuil, Drummondville, Gatineau, Joliette et Québec. Passeport pour ma réussite est reconnaissant envers ceux qui ont contribué à ses programmes au Québec depuis 2007.

Renseignements généraux :

Passeport est organisme de bienfaisance qui offre une combinaison de mesures de soutien scolaire, financier, social et personnalisé aux jeunes issus de communautés à faible revenu pour les aider à obtenir leur diplôme d'études secondaires. Présent au Québec depuis 2007, Passeport aide actuellement plus de 2 500 élèves et la demande ne cesse d'augmenter chaque année.

Dans certaines régions du Québec, le pourcentage de jeunes qui ne sont pas titulaires d'un diplôme d'études secondaires peut être jusqu'à trois fois plus élevé que la moyenne provinciale. L'an dernier, le gouvernement du Québec a honoré sa promesse de soutenir plus de jeunes vivant dans les communautés à faible revenu de la province en investissant dans l'expansion du programme Passeport. Cet investissement nous permettra de répondre aux besoins uniques des communautés québécoises et d'offrir de nouveaux programmes pour atteindre plus d'élèves dans le besoin.

Le premier programme Passeport du Québec a été lancé en 2007 à Montréal, dans l'arrondissement de Verdun . Après plus de dix ans dans la province, le programme Passeport a connu une expansion considérable lui a permis d'étendre ses activités dans dix autres communautés : Lachine et Pointe-Saint-Charles à Montréal; Shawinigan ; Sherbrooke ; Mashteuiatsh , une communauté des Premières Nations; Laval ; Longueuil ;, Joliette ; Québec et Gatineau .

