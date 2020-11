RIDDLE&CODE et Coinfirm s'associent en vue d'assurer la conformité réglementaire avec de nouveaux services de lutte contre le blanchiment d'argent





RIDDLE&CODE, la plus importante société européenne d'interface blockchain, a retenu le fournisseur de technologie réglementaire (RegTech) Coinfirm pour tirer profit de la solution la plus complète de conformité à la lutte contre le blanchiment d'argent (AML) pour la gestion d'actifs numériques.

RIDDLE&CODE construit et entretient l'infrastructure d'actifs numériques de banques, de bourses de cryptomonnaies et de fonds. Coinfirm améliorera la conformité de RIDDLE&CODE avec des contrôles AML ? utilisant la vaste couverture d'actifs blockchain de la société de RegTech.

« Avec notre solution de gestion d'actifs numériques, nous avons développé une plateforme modulaire pour gérer les actifs numériques et permettre la tokenisation des actifs physiques non bancaires. Chacun de ces modèles commerciaux requiert le plus haut niveau de sécurité et de conformité avec les dispositions financières et réglementaires. Nous sommes fiers de nous associer à Coinfirm pour renforcer nos produits avec son expertise de tout premier plan », a déclaré Alexander Koppel, PDG de RIDDLE&CODE.

En collaborant avec Coinfirm, RIDDLE&CODE tirera profit de la meilleure expertise de la conformité en accord avec la "règle de voyage" du Groupe d'action financière (GAFI), la loi AMLD5 de l'UE et d'autres réglementations nationales et internationales.

« Il arrive occasionnellement qu'un véritable pionnier s'impose sur le marché. RIDDLE&CODE est une organisation de la nouvelle ère qui encourage l'adoption de la prochaine vague de capacités technologiques et l'adoption massive que permet la détention d'actifs numériques. Coinfirm est fier de soutenir RIDDLE&CODE pour la conformité blockchain », a affirmé Pawel Kuskowski, PDG et cofondateur de Coinfirm.

La plateforme AML de Coinfirm comprend plus de 270 indicateurs de risque capables de détecter les acteurs malintentionnés, pour des raisons allant de l'AML à la lutte contre le financement du terrorisme, en passant par la lutte contre la fraude et le trafic de drogue sur le dark net. En plus de cet ensemble d'indicateurs, l'entreprise offre la plus grande couverture de cryptomonnaies surveillées dans le domaine de la blockchain ? mettant ainsi Coinfirm dans une position idéale pour aider les pionniers innovants à utiliser la technologie blockchain.

A propos de RIDDLE&CODE

RIDDLE&CODE, plus importante société européenne d'interface blockchain, construit des piles matérielles et logicielles et fournit une identité de confiance aux objets et aux personnes. Avec ses clients et partenaires de niveau 1, RIDDLE&CODE crée de nouveaux modèles économiques pour les marchés financiers, la distribution d'énergie, la mobilité et l'Internet des Objets. Pour plus d'informations : https://www.riddleandcode.com/

À propos de Coinfirm

Coinfirm est un leader mondial des technologies de lutte contre le blanchiment d'argent et de régulation pour la blockchain et les cryptomonnaies. Il offre la plus vaste couverture blockchain du secteur, prenant en charge plus de 1 500 cryptomonnaies et protocoles. Les services de la société incluent également Reclaim Crypto, ainsi que Trudatum, une plateforme RegTech autonome permettant d'enregistrer, de signer et de vérifier n'importe quel fichier avec une exactitude de 100 %. Pour plus d'informations : https://www.coinfirm.com/

