Vantage Data Centers fait l'acquisition des activités de centre de données d'Hypertec





Grâce à cette transaction, Vantage devient le chef de file des centres de données hyperscale au Canada

DENVER et MONTRÉAL, le 20 nov. 2020 /CNW Telbec/ - Vantage Data Centers, l'un des chefs de file des centres de données hyperscale au monde, a annoncé aujourd'hui l'acquisition des activités de centre de données d'Hypertec à Montréal. La transaction augmente considérablement la présence de Vantage au Québec, avec une capacité totale de charge TI de 81 MW pour l'ensemble de ses trois sites.

Grâce à cette acquisition, Vantage se positionne stratégiquement pour répondre à la demande croissante des clients hyperscale à Montréal. Le site d'Hypertec d'une capacité de 49 MW comprend une capacité actuelle de 25 MW répartie sur deux bâtiments existants, ainsi qu'une capacité d'expansion de 24 MW. Distant d'environ 3 kilomètres du centre de données de Vantage à Montréal doté d'une capacité de 11 MW, le site repose sur un terrain de 4 hectares et totalisera 320 000 pieds carrés une fois la mise en place achevée. Vantage entamera immédiatement la construction d'un troisième bâtiment pour compléter le site. Les équipes du centre de données d'Hypertec rejoindront celles de Vantage.

« L'acquisition d'Hypertec permet à Vantage de continuer à profiter de la croissance hyperscale à Montréal grâce notamment à l'accès à une énergie renouvelable et disponible à un tarif attractif, tout en bénéficiant de mesures fiscales incitatives et d'un réseau de fibre optique performant », a expliqué Sureel Choksi, le président-directeur général de Vantage Data Centers. « Depuis notre arrivée sur le marché canadien début 2019, Vantage a investi massivement dans la région. Nous sommes très impressionnés par les équipes du centre de données d'Hypertec et sommes ravis de les accueillir chez Vantage. »

« Vantage poursuit ses investissements conséquents dans la province du Québec, et l'acquisition d'Hypertec vient consolider notre place parmi les principaux fournisseurs hyperscale au Canada », a ajouté Maxime Guévin, vice-président et directeur général de Vantage Canada. « Cette plus grande capacité nous permet de mieux servir nos clients à l'échelle locale et internationale, et contribuera à créer des emplois qualifiés et des revenus additionnels pour la région de Montréal.»

« Cette transaction est une étape stratégique importante pour Hypertec, alors que nous désirons concentrer nos ressources et notre capital sur nos entreprises de produits et services technologiques à croissance rapide, ainsi que sur le développement de nouveaux marchés sectoriels », explique Jonathan Ahdoot, directeur commercial d'Hypertec. « Cette transaction permet aussi à notre division de centre de données de grandir et de prendre de l'ampleur plus rapidement en intégrant la plateforme mondiale de Vantage. Nous sommes convaincus que nos clients sont entre de bonnes mains avec une entreprise reconnue pour son service à la clientèle remarquable et son excellence opérationnelle. »

La transaction a été financée par des obligations remboursables en actions de Digital Colony Partners et d'autres investisseurs actuels de Vantage, et a reçu du financement par emprunt. Les modalités de la transaction ne sont pas divulguées.

C'est la troisième acquisition de Vantage en 2020, après l'achat d'Etix Everywhere en février et de Next Generation Data (NGD) en juillet.

À propos de Vantage Data Centers

Vantage Data Centers alimente, refroidit, protège et connecte la technologie des hyperscale les plus réputés au monde, des fournisseurs de services infonuagiques et des grandes entreprises. Développant et exploitant six marchés en Amérique du Nord et six marchés en Europe, Vantage a fait évoluer la conception des centres de données de manière innovante pour offrir des gains spectaculaires en termes de fiabilité, d'efficacité et de durabilité dans des environnements flexibles qui peuvent s'étendre aussi rapidement que le marché l'exige.

Pour plus d'information, visitez https://vantage-dc.com/fr/.

À propos d'Hypertec

Fondée en 1984, Hypertec est un fournisseur mondial de technologies, offrant une vaste gamme de produits et services technologiques de pointe et auxquels font confiance les principales organisations des secteurs de l'infonuagique, des communications, de services financiers, de médias et de divertissement, de soins de santé et du secteur public. Avec des activités dans plus de 80 pays, Hypertec a la réputation d'offrir des produits fiables de qualité avec la capacité unique de fournir rapidement des solutions technologiques innovantes, sur mesure et évolutives

Pour plus d'information, visitez https://hypertec.com/fr/.

