Le Canada et l'Ontario investissent dans des infrastructures vertes pour soutenir les Mohawks de la baie de Quinte





TERRITOIRE MOHAWK DE TYENDINAGA, ON, le 20 nov. 2020 /CNW/ - La sécurité et le bien-être des Canadiens sont les principales priorités des gouvernements du Canada et de l'Ontario. C'est pourquoi les gouvernements du Canada et de l'Ontario prennent des mesures décisives pour aider les familles, les entreprises et les collectivités tandis qu'elles s'adaptent aux réalités liées à la pandémie de COVID-19, et pour soutenir la création de bons emplois pour la classe moyenne.

Aujourd'hui, Neil Ellis, député de Baie de Quinte, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, Daryl Kramp, député provincial de Hastings--Lennox and Addington, au nom de l'honorable Laurie Scott, ministre de l'Infrastructure de l'Ontario, et le chef R. Donald Maracle, des Mohawks de la baie de Quinte, ont annoncé l'octroi d'un financement pour l'amélioration de la station de pompage des eaux usées du chemin Bayshore.

Les améliorations qui seront apportées à la station de pompage du territoire mohawk de Tyendinaga permettront d'accroître la fiabilité de la station et de réduire les coûts d'exploitation et d'entretien. Le gouvernement du Canada investit 937 673 $ dans ce projet dans le cadre du volet Infrastructures vertes (VIV) du plan Investir dans le Canada. Le gouvernement de l'Ontario alloue 229 167 $ au projet, tandis que les Mohawks de la baie de Quinte y consacrent 83 390 $.

Les travaux consisteront à remplacer deux pompes à eaux usées, trente mètres de conduites, des vannes, des socles, des rails, de même que le tableau de commande du moteur, le générateur et le commutateur de transfert automatique. Grâce à de nouvelles composantes mécaniques et électriques, ainsi qu'à un stockage d'égalisation supplémentaire, la station de pompage modernisée assurera un pompage efficace et fiable des eaux usées, ce qui permettra de mieux gérer les débits en période de pointe.

Tous les ordres de gouvernement continuent à travailler ensemble pour la population de l'Ontario afin d'assurer la sécurité et la résilience des collectivités pendant la pandémie de COVID-19.

Citations

« Les investissements dans les services essentiels comme le traitement des eaux usées sont indispensables pour bâtir des collectivités résilientes. Ces améliorations importantes aideront à garder la collectivité en sécurité et en santé, en plus de protéger l'environnement. Le plan d'infrastructure du Canada permet d'investir dans des milliers de projets, de créer des emplois partout au pays et de bâtir des collectivités plus propres et plus inclusives. »

Neil Ellis, député de Baie de Quinte, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« L'Ontario est heureux d'investir dans des projets comme celui-ci, qui vise à améliorer la station de pompage des eaux usées du chemin Bayshore, sur le territoire mohawk de Tyendinaga. Une fois les travaux terminés, la station de pompage des eaux usées sera fiable et efficace, ce qui aidera à protéger la collectivité et à réduire l'ensemble des coûts d'exploitation et d'entretien. »

Daryl Kramp, député provincial de Hastings--Lennox and Addington, au nom de l'honorable Laurie Scott, ministre de l'Infrastructure de l'Ontario

« Au nom des Mohawks de la baie de Quinte et du conseil des Mohawks Tyendinaga, je suis heureux que le financement des améliorations à la station de relèvement de Bayshore dans le cadre de l'initiative pour les infrastructures vertes, en partenariat avec l'Ontario et le gouvernement du Canada, ait été approuvé. Les travaux proposés permettront de résoudre des problèmes opérationnels et d'apporter des améliorations en vue de gérer les débits accrus durant les périodes de pluie importantes.

Les travaux consisteront à apporter les améliorations requises aux composantes mécaniques et électriques, aux pompes et aux commandes, afin d'accroître l'efficacité opérationnelle, ainsi que des améliorations générales au système, afin de mieux gérer les débits d'eaux usées en période de pointe. Le soutien financier nous permet d'entreprendre un programme de réparation accéléré pour résoudre les problèmes opérationnels liés aux eaux usées. »

Chef R. Donald Maracle, des Mohawks de la baie de Quinte

Faits en bref

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement du investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du . L' Ontario investit 10,2 milliards de dollars dans le cadre du PIIC pour améliorer le transport en commun, les infrastructures communautaires, culturelles et récréatives, les infrastructures vertes, les infrastructures des collectivités rurales et nordiques ainsi que d'autres infrastructures prioritaires.

investit 10,2 milliards de dollars dans le cadre du PIIC pour améliorer le transport en commun, les infrastructures communautaires, culturelles et récréatives, les infrastructures vertes, les infrastructures des collectivités rurales et nordiques ainsi que d'autres infrastructures prioritaires. Le gouvernement du Canada a investi plus de 8 milliards de dollars dans plus de 2 700 projets d'infrastructure en Ontario dans le cadre du plan Investir dans le Canada .

a investi plus de 8 milliards de dollars dans plus de 2 700 projets d'infrastructure en dans le cadre du plan . Dans toute la province, l' Ontario investit plus de 40 millions de dollars sur 10 ans dans les infrastructures vertes dans le cadre du premier appel de demandes de financement du volet Infrastructures vertes du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada .

investit plus de 40 millions de dollars sur 10 ans dans les infrastructures vertes dans le cadre du premier appel de demandes de financement du volet Infrastructures vertes du Programme d'infrastructure Investir dans le . Afin de soutenir les Canadiens et les collectivités pendant la pandémie de COVID-19, un nouveau volet a été ajouté au Programme d'infrastructure Investir dans le Canada de plus de 33 milliards de dollars pour aider à financer des infrastructures résilientes aux pandémies. On a également adapté les volets existants du programme afin d'y inclure davantage de catégories de projets admissibles.

