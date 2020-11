Avis aux médias - Le ministre Miller et des fonctionnaires de Services aux Autochtones Canada tiendront une conférence de presse sur la maladie à coronavirus (COVID-19)

Le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, souligne que, selon les nouveaux rapports hebdomadaires produits par l'Institut national d'excellence en santé et en services sociaux (INESSS), le nombre d'hospitalisations anticipées...

L'Institut national d'excellence en santé et en services sociaux (INESSS) rend disponible aujourd'hui la plus récente mise à jour des deux rapports qu'il produit de manière hebdomadaire en soutien aux décideurs et aux gestionnaires du réseau de la...