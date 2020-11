Le groupe financier Fintech Stanhope consacre un financement de 3,5 millions de dollars aux PME afin qu'elles puissent bénéficier des meilleurs services bancaires internationaux





Le prestataire Global fintech rassemble la banque de transaction globale, la gestion d'actifs, la banque d'investissement sur une plate-forme numérique unique

LONDRES, 19 novembre, 2020 /PRNewswire/ -- Stanhope Financial Group , une nouvelle société fintech, se présente aujourd'hui comme le premier prestataire des meilleurs services bancaires combinés qui cible les petites et moyennes entreprises à l'échelle mondiale.

La société, qui a collecté 3,5 millions de dollars lors de sa première levée de fonds, offrira une série de services spécialisés, notamment des paiements de change, des services de trésorerie et l'accès au financement. Ceci permettra aux entreprises du marché intermédiaire d'accéder à des services auparavant refusés par les grandes banques. Stanhope offrira des services de paiement entre les entreprises clés via la plateforme fintech qui cible les petites et moyennes entreprises (PME/PMI).

La société, qui est enregistrée à Dublin, en Irlande, ouvre ses portes avec plus de 10 employés à plein temps, dont l'entrepreneur Kevin von Neuschatz, l'ancien directeur général de Small World Financial Services, et le spécialiste des marchés de capitaux, Khalid Talukder, qui a précédemment été employé à UBS, Citi & Deutsche.

La première séance de levée de fonds réussie de Stanhope Financial permettra à l'entreprise de lancer des filiales spécialisées sur le terrain à Dubaï, pour servir les marchés des Émirats Arabes Unis, d'Asie et d'Afrique avec des produits et des solutions d'investissement, ainsi qu'en Lituanie, pour servir les clients européens en matière de paiements mondiaux et de devises. La société prévoit également de demander une licence pour opérer au Royaume-Uni et sur d'autres marchés clés dans les prochains mois.

Les recherches de l'entreprise ont permis d'identifier une opportunité de marché évidente. La demande d'accès aux produits d'investissement à court terme et aux moyens de paiements internationaux (SEPA/CHAPS/SWIFT et Fedwire), ainsi que des devises étrangères pour effectuer des paiements locaux continue de dépasser les sources d'approvisionnement actuelles en raison du manque d'appétit actuel des grandes banques mondiales.

La société se concentrera à la fois sur les solutions de gestion de trésorerie et sur les services bancaires transactionnels internationaux, en donnant à ses clients l'accès à des services de paiement internationaux, à des systèmes de paiement tels que le SEPA, à des services de change et à des possibilités de financement. L'offre de services clés de Stanhope comprendra des relations locales spécialisées sur les marchés clés, l'agrégation des paiements et des services de change ainsi que des services de conseil et une expertise du secteur de la banque en ligne.

Khalid Talukder, directeur général du groupe financier Stanhope, déclare :

« Alors que les PME et les PMI du monde entier réclament à grands cris des solutions de paiement et de trésorerie de haute qualité ainsi qu'un accès au financement en ces temps difficiles, Stanhope comblera le fossé, en donnant aux entreprises les moyens de se développer et de croître malgré les perturbations causées par la pandémie.

« Nous prévoyons de construire une entreprise véritablement internationale, avec une première ouverture sur le terrain à Dubaï et en Lituanie, pour desservir des régions clés avec des services de première classe ».

Kevin von Neuschatz, PDG du groupe Stanhope Financial Group, affirme :

« Stanhope Financial offrira à ses clients un service qui changera la donne, en combinant l'efficacité de notre puissante plateforme fintech avec une expertise locale et des conseils de qualité pour apporter une réelle valeur ajoutée aux entreprises ambitieuses. Notre plan de croissance nous permettra de construire une entreprise véritablement internationale, en offrant aux entreprises un accès indispensable aux services bancaires essentiels ».

