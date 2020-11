Moody's ESG Solutions Group nomme une responsable mondiale des solutions climatiques





Moody's a annoncé aujourd'hui la nomination d'Émilie Mazzacurati en qualité de directrice mondiale de Moody's Climate Solutions. Dans le cadre de cette fonction nouvellement créée, Mme Mazzacurati supervisera la suite de solutions climatiques au sein de Moody's ESG Solutions Group, une nouvelle unité opérationnelle constituée cette année pour répondre à la demande mondiale croissante d'analyses ESG et climatiques. Mme Mazzacurati rendra compte à Andrea Blackman, responsable mondiale de Moody's ESG Solutions.

«À l'heure où la prise de conscience et la reconnaissance mondiales des risques financiers posés par le changement climatique augmentent, Moody's est déterminé à répondre aux besoins du marché en matière d'analyses climatiques prospectives et scientifiques afin de contribuer à l'avancement d'un système financier résilient, d'un capitalisme responsable et de l'écologisation de l'économie, a déclaré Mme Blackman. L'expertise étendue d'Émilie Mazzacurati en matière de climat sera primordiale pour le développement continu de nos solutions climatiques et contribuera à faire de Moody's une voix prépondérante dans ce domaine important.»

Dans le cadre de sa suite de solutions climatiques, Moody's ESG Solutions fournit des outils de mesure et d'évaluation des risques permettant de comprendre, quantifier et gérer les risques climatiques relativement aux risques physiques et de transition, d'éclairer la diligence raisonnable et la divulgation des risques conformément aux recommandations du Groupe de travail sur les informations financières liées au climat (TCFD - Task-force on Climate-related Financial Divulgations).

L'analyse des risques climatiques de Moody's ESG Solutions est également intégrée aux outils de gestion des risques de Moody's Analytics. Elle traduit l'exposition au risque climatique en mesures de l'impact financier et du risque de crédit pour les banques, les assureurs et les investisseurs. De même, les données et les informations climatiques du Groupe sont de plus en plus utilisées dans les analyses de crédit de Moody's Investors Service. En offrant des données et des analyses concernant toutes les classes d'actifs, y compris les sociétés cotées et non cotées, l'immobilier, les infrastructures, les émetteurs souverains et municipaux, Moody's ESG Solutions facilite la prise en compte des risques liés au climat dans la prise de décision financière et la gestion des risques.

Les offres climatiques de Moody's ESG Solutions s'appuient sur l'analyse du risque climatique physique primée de Four Twenty Seven, un fournisseur de premier plan de données sur les risques climatiques et de renseignements commerciaux, fondé par Mme Mazzacurati en 2012. Après avoir acquis une participation majoritaire dans Four Twenty Seven en 2019, Moody's en a récemment acquis la propriété totale. La suite de solutions climatiques de Moody's s'appuie également sur les données de V.E, une filiale de Moody's spécialisée dans les risques de transition, les critères ESG et la publication d'informations par les entreprises.

À PROPOS DE MOODY'S ESG SOLUTIONS

Moody's ESG Solutions Group est une unité opérationnelle de Moody's Corporation créée pour répondre à la demande mondiale croissante de perspectives sur le climat et d'informations sur les critères ESG. Le groupe fait appel aux données et à l'expertise de Moody's en matière de critères ESG, de risques climatiques et de finance durable et aligne son travail sur celui de Moody's Investors Service (MIS) et de Moody's Analytics (MA) pour proposer une gamme complète et intégrée de solutions ESG axées sur les risques climatiques, notamment des scores ESG, des analyses, des notations de durabilité, ainsi que des services de certification/d'évaluation de finance durable.

Pour de plus amples informations, visitez la plateforme ESG & Climate Risk hub de Moody's à l'adresse www.moodys.com/esg

