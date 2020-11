Austrian Post tire profit du réseau 0G de Sigfox pour suivre des milliers de chariots roulants





Aujourd'hui, à l'occasion de Sigfox Connect 2020, le plus grand évènement annuel dédié à l'IoT, Sigfox, l'initiateur du réseau 0G et le premier fournisseur de cloud pour les données industrielles, annonce son partenariat avec Austrian Post, le principal fournisseur de services logistiques et postaux en Autriche, pour offrir à l'entreprise une visibilité totale de ses chariots roulants répartis sur ses 2 000 sites, ainsi que sur ceux de ses clients.

Austrian Post s'est fixé comme objectif de suivre l'ensemble de son stock de chariots roulants d'ici 2021.

Depuis plus de deux ans, Austrian Post cherche une solution appropriée pour suivre et déterminer l'état de ses chariots postaux, leur localisation précise pouvant conduire à une réduction significative des pertes.

L'entreprise utilise deux types de chariots, pour les lettres et les colis, chacun d'une valeur de quelques centaines d'euros. L'immobilisation, ne serait-ce que d'un chariot de plus que nécessaire, dans ses 2 000 sites, impacte considérablement l'investissement lié à ces actifs.

Parmi les principales difficultés rencontrées par Austrian Post au cours de ses recherches, sont à noter : le coût des trackers, généralement entre 100 à 200 euros chacun, et le manque d'une infrastructure réseau existante. Certaines solutions obligeaient l'entreprise postale à mettre en place une infrastructure de communication supplémentaire sur site, mais en raison de la complexité de l'installation et du fait que de nombreux chariots roulants se trouvent sur les sites des clients, cette option n'était pas viable.

Ainsi, DHL, une entreprise qui bénéficie déjà de la technologie de suivi de Sigfox pour ses actifs, a présenté cette dernière à Austrian Post. Au sein de 35 centres de tri DHL en Allemagne et dans les pays voisins, plus de 250 000 chariots postaux sont équipés des trackers intelligents d'Alps Alpine fonctionnant avec la technologie 0G de Sigfox. Ceux-ci fournissent des informations sur la localisation exacte et le déplacement des chariots.

Au début du partenariat avec Austrian Post, 500 chariots roulants ont été équipés. 5 000 le seront d'ici la fin novembre, 30 000 d'ici la fin 2020 et le reste du parc en 2021.

Cette montée en puissance coïncide avec la haute saison pour les services postaux, qui s'étend de septembre à janvier, où les chariots roulants sont très sollicités. Grâce à une gestion proactive de son stock, Austrian Post sera donc en mesure d'optimiser l'utilisation de ses chariots à un moment critique de l'année.

L'opérateur autrichien de Sigfox, Heliot, a travaillé en étroite collaboration avec Austrian Post dans le cadre de ce projet. Heliot, Sigfox et Alps Alpine se sont associés pour fournir des trackers à faible consommation d'énergie et à faible coût, connectés au réseau mondial 0G de Sigfox. Heliot possède et exploite le réseau 0G de Sigfox en Autriche, avec l'objectif de s'approcher d'une couverture nationale complète d'ici la fin 2023.

Un des avantages pour Austrian Post est lié au fait que la couverture du réseau s'étend bien au-delà des frontières autrichiennes, car un grand nombre de chariots roulants se retrouvent en Allemagne, en République tchèque et dans d'autres pays européens. Grâce au réseau 0G de Sigfox, Austrian Post pourra donc suivre ses chariots postaux à l'échelle internationale.

Mathias Flandorfer, responsable des projets stratégiques Supply Chain & IT chez Austrian Post, commente : « Le suivi de nos actifs marquera une profonde différence dans notre activité. Le réseau 0G de Sigfox couplé au tracker à faible consommation d'énergie et à longue durée de vie répond parfaitement à nos enjeux business. Au fur et à mesure que nous équiperons davantage de chariots roulants avec cette nouvelle technologie de suivi, le réseau Sigfox s'étendra simultanément pour couvrir l'ensemble du territoire autrichien. Il s'agit d'une perspective prometteuse car les cas d'utilisation futurs sont vraiment illimités, avec par exemple : l'optimisation du parc d'actifs, des alertes quand les boîtes aux lettres contiennent du courrier à collecter et de nombreux autres cas d'usage IoT innovants qui nous aident à accroître l'efficacité et la qualité de notre service ».

« Le suivi des actifs sur la chaîne d'approvisionnement est un point fort et une priorité pour Sigfox. Nous avons constaté que de nombreux secteurs d'activité sont confrontés au défi important que constitue la visibilité sur des chaînes d'approvisionnement très dispersées et souvent fragmentées. Cette visibilité est synonyme de compréhension, d'optimisation et d'avantage concurrentiel. Sigfox, Heliot et Alps Alpine sont ravis de pouvoir s'associer à Austrian Post, qui rejoint ainsi nos clients postaux comme DHL en Allemagne, An Post en Irlande, Posti en Finlande et d'autres qui utilisent les solutions de suivi à faible consommation d'énergie de Sigfox sur le premier et le plus grand réseau 0G du monde. Notre technologie est spécialement conçue pour l'IoT, connectant des objets autonomes ne nécessitant aucun support informatique de la part de nos clients. Nous sommes très confiants sur le fait que notre partenariat avec Austrian Post leur permettra de collecter des données opérationnelles, au coût total de production le plus bas, leur permettant ainsi d'optimiser leur chaîne d'approvisionnement et leur logistique, » ajoute Glen Robinson, vice-président senior des Ventes et du Marketing Mondial chez Sigfox.

A propos de Austrian Post

Austrian Post est le premier prestataire de services logistiques et postaux d'Autriche. Son activité principale comprend le transport et la distribution de lettres, d'envois de publipostage, de médias imprimés, de paquets et de colis, ainsi que divers services logistiques et des services en ligne innovants. Le réseau d'agences propose aux clients des produits et des services de haute qualité dans les domaines de la banque et des télécommunications. Austrian Post est active au niveau international dans neuf autres pays.

A propos de Sigfox

Sigfox est l'initiateur du réseau 0G et le premier fournisseur mondial de solution de connectivité dédiée à l'Internet des objets (IoT). Son réseau international permet de connecter des milliards d'objets à Internet en toute simplicité, tout en réduisant la consommation énergétique. L'approche unique de Sigfox permettant aux terminaux de communiquer avec le Cloud lève les trois principales barrières à l'adoption de l'IoT qui sont le coût, la consommation d'énergie et l'évolutivité.

Aujourd'hui, le réseau Sigfox est disponible dans 72 pays et couvre 1,3 milliard de personnes. Certifiée ISO 9001 et s'appuyant sur un vaste écosystème de partenaires et d'acteurs majeurs de l'IoT, Sigfox permet aux entreprises de faire évoluer leur business model vers de nouveaux services digitaux, dans des domaines clés tels que l'Asset Tracking et la Supply Chain. Fondée en 2010 par Ludovic Le Moan et Christophe Fourtet, l'entreprise est basée en France et possède également des bureaux à Madrid, Munich, Boston, Dallas, Dubaï, Singapour, Sao Paulo et Tokyo.

A propos de Heliot

Heliot Europe est l'opérateur et le partenaire exclusif du réseau 0G de Sigfox en Allemagne, en Suisse, en Autriche et au Liechtenstein. Heliot Europe est ainsi le plus grand opérateur du réseau 0G de Sigfox en Europe. L'actionnaire majoritaire d'Heliot Europe est Cube, un gestionnaire d'infrastructures européen basé au Luxembourg. Sigfox Germany est la plus grande filiale d'Heliot Europe et elle opère le réseau 0G de Sigfox en Allemagne sous ce même nom. Grâce à la technologie IoT du réseau 0G de Sigfox, Heliot propose un réseau LPWA transparent, facile à utiliser, peu couteux et économe en énergie, sans barrière ni frontière, qui convient à une grande majorité des cas d'usages IoT. De plus, Heliot Europe donne à ses clients l'accès à l'écosystème mondial de Sigfox avec plus de 750 capteurs et des outils d'analyse pour collecter et évaluer leurs données.

