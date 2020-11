Serie A Record De 20 M? Pour TEHTRIS Menee Par Ace Management Pour Accompagner Son Expansion Europeenne Et Lutter Contre Les Cyber-attaques





PARIS, 19 novembre 2020 /PRNewswire/ -- TEHTRIS, e?diteur franc?ais de solutions de cyberse?curite?, leader technologique europe?en contre le cyber espionnage et le cyber sabotage, annonce sa premie?re leve?e de fonds de 20 millions d'euros aupre?s d'Ace Management, leader europe?en du capital- investissement dans la se?curite? du nume?rique, accompagne? d'Open CNP, le fonds de Corporate Venture de CNP Assurances, Nouvelle-Aquitaine Co-Investissement (NACO), et de business angels.

TEHTRIS de?veloppe et commercialise une plateforme XDR (eXtended Detection and Response) capable de de?tecter et de neutraliser en temps re?el et de manie?re automatise?e des menaces nume?riques connues et inconnues dans les infrastructures d'entreprises.

Fonde?e en 2010 par Ele?na Poincet et Laurent Oudot, re?fe?rents respectivement dans le domaine du renseignement ope?rationnel et technique, TEHTRIS emploie plus de 60 collaborateurs en France, et connait une forte croissance depuis 2017, autofinance?e. Son ambition est de contribuer a? la confiance nume?rique europe?enne, en luttant contre toutes les formes de cyber-agressions, comme le piratage de donne?es ou les demandes de ranc?ons.

En re?ponse aux nouvelles menaces qui contournent les se?curite?s traditionnelles, les produits, les algorithmes, les robots logiciels, et l'intelligence artificielle code?s par les inge?nieurs de TEHTRIS, sont positionne?s au coeur de sa « TEHTRIS XDR Platform ». Gra?ce a? cet outil, TEHTRIS et ses partenaires internationaux surveillent des millions d'adresses IP dans plus de 60 pays et analysent des milliards d'e?ve?nements chaque semaine. Les clients de TEHTRIS sont des acteurs majeurs de l'industrie, de l'inge?nierie, des services, utilisant parfois des infrastructures sensibles voire critiques. TEHTRIS a également établi des partenariats de collaboration avec Capgemini Sogeti, Orange CyberDefense et Expleo.

« Nous sommes ravis d'effectuer cette leve?e de 20 millions d'euros, pour acce?le?rer notre ro?le d'acteur majeur au service d'une souverainete? nume?rique europe?enne, en renforc?ant nos e?quipes techniques, commerciales et marketing », explique Ele?na POINCET, CEO de TEHTRIS.

« En accompagnement de notre expansion internationale et pour soutenir notre forte croissance, nous annonc?ons la cre?ation de plusieurs centaines d'emplois en 3 ans », indique Laurent OUDOT, CTO de TEHTRIS, « Une meilleure re?silience des entreprises passera par une ubiquite? des protections et une vision holistique, afin de toujours e?tre en capacite? de pouvoir faire face a? l'impre?visible ».

https://tehtris.com

https://www.acemanagement.fr/

