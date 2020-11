La Fondation Famille Michel Fournelle renouvelle son appui à la Fondation Dr Julien, avec un don de 5 millions de dollars sur 5 ans





MONTRÉAL, 18 nov. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Fondation Dr Julien remercie chaleureusement la Fondation Famille Michel Fournelle pour son don de 5 M $ sur cinq ans, à raison d'1 M $ par année, à partir de 2020, afin de soutenir la pédiatrie sociale en communauté. Ce don majeur pour la Fondation Dr Julien permettra de financer les soins et les services directs offerts aux enfants par les trois centres de pédiatrie sociale en communauté (CPSC) qu'elle chapeaute et de soutenir le déploiement du réseau à travers le Québec.

Un partenariat basé sur des valeurs communes

L'implication dans le monde de la pédiatrie sociale en communauté (PSC) des Fournelle, cette famille d'entrepreneurs montréalais dans le domaine de l'immobilier ne date pas d'hier, ce modèle de médecine globale et de proximité leur tenant à coeur. Ce partenariat a d'ailleurs débuté par une relation d'affaires entre la Fondation Dr Julien et Michel-Éric Fournelle, président de la Fondation Famille Michel Fournelle. Ce dernier, après une carrière de 25 ans au sein de l'entreprise familiale spécialisée en immobilier, et suite à la vente de celle-ci après 60 ans d'existence, choisit de mettre toute son énergie dans la philanthropie. En 2017, il crée avec ses parents la Fondation, en l'honneur de son père Michel, dans le but de soutenir des organismes oeuvrant auprès des enfants en difficulté.

« La Fondation Famille Michel Fournelle et la Fondation Dr Julien partagent les mêmes valeurs. Cette dernière démontre un professionnalisme et une passion sans bornes pour soigner et aider les enfants les plus vulnérables afin de leur permettre de se développer pleinement. En la soutenant, j'ai décidé d'investir dans le bien-être des enfants, donc dans l'avenir. J'en profite pour inviter les gens d'affaires, à l'approche de la Guignolée Dr Julien, le 12 décembre prochain, à donner aussi. C'est l'occasion, car « tous les enfants doivent avoir la chance de réussir », soutient Michel-Éric Fournelle.

Un don d'espoir face à la pandémie

« Je saisis cette occasion pour remercier chaleureusement Michel-Éric et toute sa famille pour leur soutien et leur engagement indéfectibles envers notre mission, et ce, depuis plus de 15 ans. En cette période de pandémie, les enfants qui vivent en situation de vulnérabilité ont de grands besoins. Les retombées de la COVID-19 sur leur santé physique et mentale sont lourdes. Ce don de la Fondation Famille Michel Fournelle met du baume au coeur », a déclaré le Dr Gilles Julien, pédiatre social, directeur clinique et président fondateur de la Fondation Dr Julien.

Comme tous les organismes à but non lucratif, les CPSC du Québec ont éprouvé de grandes difficultés à lever des fonds dans le contexte de la pandémie puisqu'en plus de devoir s'adapter pour offrir des soins et des suivis aux enfants, tous les événements-bénéfices et collectes de fonds prévus ont dû être annulés. Rappelons que la Fondation Dr Julien et les centres des régions doivent récolter près de 7 M$ par année pour financer leurs opérations.

« Nous remercions vivement la famille Fournelle pour la confiance qu'elle nous accorde, d'année en année. Ce don, un des plus importants jamais reçus par la Fondation Dr Julien, servira aux soins et services directs aux enfants, mais également à soutenir la Fondation dans le développement du réseau des CPSC à travers le Québec. À l'heure actuelle, le réseau compte plus de 40 CPSC en activité qui soignent et outillent plus 10 400 enfants à travers la province », a indiqué Paul Bouthillier, directeur général et directeur des finances de la Fondation.

À propos de la Fondation Dr Julien

La Fondation Dr Julien a pour mission de mobiliser la collectivité, de soutenir et d'accroître le nombre d'intervenants, d'influencer la pratique et de propager son modèle unique de pédiatrie sociale en communauté. Elle travaille à en assurer la pérennité pour que le maximum d'enfants vulnérables puisse avoir accès aux soins et aux services dans le respect de leurs droits fondamentaux. Elle forme, accompagne et certifie également un réseau de professionnels et de centres de pédiatrie sociale en communauté (CPSC) au Québec et ailleurs au Canada. Aujourd'hui, 44 CPSC soignent et outillent ensemble plus de 10 500 enfants et leur famille issus de milieux vulnérables au Québec.

