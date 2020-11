Postes Canada présente sa stratégie de réconciliation avec les Autochtones et le Nord





OTTAWA, ON, le 17 nov. 2020 /CNW/ - Postes Canada a annoncé aujourd'hui une stratégie visant à renouveler sa relation de longue date avec les Premières Nations, les Métis, les Inuits et les communautés du Nord.

« Je suis extrêmement fier que Postes Canada ait adopté une stratégie de réconciliation avec les Autochtones et le Nord, affirme Doug Ettinger, président-directeur général de Postes Canada. Elle représente notre engagement à prendre des mesures concrètes pour renouveler notre relation de longue date avec les communautés autochtones et du Nord. »

La stratégie reflète l'engagement de Postes Canada à établir des partenariats avec les peuples autochtones et du Nord, et à réaliser des progrès concrets et durables partout au pays. La stratégie comprend quatre piliers clés :

Améliorer les services postaux aux communautés autochtones et du Nord. Postes Canada renforcera son réseau de vente au détail dans ces communautés en adoptant une approche taillée sur mesure. Ainsi, cette approche permettra l'ouverture de nouveaux bureaux de poste à service intégral dans certaines communautés et une amélioration des services dans d'autres. La Société offrira des modes de livraison centralisés, comme les armoires à colis, et un meilleur accès aux services financiers et gouvernementaux et de remises. Cela favorisera l'activité économique locale et un meilleur accès au cybercommerce.



Élaborer et mettre en oeuvre une politique d'approvisionnement auprès des Autochtones. Une nouvelle politique en cours d'élaboration qui devrait entrer en vigueur au deuxième trimestre de 2021 permettra à Postes Canada de redéfinir ses relations d'affaires avec les entreprises détenues par des Autochtones. Ces relations seront fondées sur la confiance, la réconciliation économique et le sens des affaires. Postes Canada vise également à ce que ses fournisseurs canadiens actuels interagissent davantage avec les communautés autochtones, notamment dans le cadre de partenariats, de programmes d'apprentissage à l'intention de la main-d'oeuvre autochtone, de formations et de contrats de sous-traitance.



Améliorer l'emploi et le maintien en poste des Autochtones. En partenariat avec ses syndicats et les peuples autochtones, Postes Canada s'efforcera d'améliorer le recrutement et le maintien en poste des Autochtones dans chaque catégorie d'emploi, en intégrant leurs points de vue, leurs connaissances et leurs meilleures pratiques. En veillant à une meilleure représentation des Autochtones dans son effectif, Postes Canada appuiera son objectif de représenter le pays et les collectivités qu'elle sert. Cette initiative devrait mener à de meilleurs résultats pour les communautés autochtones et à de meilleures relations avec elles.



Soutenir la viabilité, le bien-être et la sécurité des communautés autochtones. En collaboration avec les chefs des communautés et les forces de l'ordre autochtones locales, Postes Canada intensifiera ses efforts pour servir les communautés autochtones et du Nord en toute sécurité. Elle s'efforcera notamment à réduire les objets inadmissibles, comme l'alcool et les drogues illicites, qui entrent dans ces communautés.

« Postes Canada, c'est un réseau de personnes de confiance qui s'engagent à servir toutes les collectivités, ajoute Doug Ettinger. Notre façon de les servir, d'exercer nos activités et de prendre nos décisions peut avoir une incidence profonde sur chacune d'entre elles. »

SOURCE Postes Canada

Communiqué envoyé le 17 novembre 2020 à 10:25 et diffusé par :