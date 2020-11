Le taxi : un candidat idéal pour l'électrification





LAVAL, QC, le 17 nov. 2020 /CNW Telbec/ - La Coopérative des propriétaires de taxi de Laval (Coop Laval) est fière d'annoncer que 28 véhicules de sa flotte ont été convertis en voitures électriques et que 7 bornes de recharge ont été installées, dont 5 au Hilton Montréal/Laval, dans le cadre de son projet de modernisation. L'électrification des véhicules de taxi est un énorme pas en avant pour la Coop Laval afin de réduire les coûts pour les chauffeurs, tout en réduisant l'impact de l'industrie du transport rémunéré de personnes sur l'environnement.

«?Nous sommes très fiers de pouvoir présenter aujourd'hui les résultats de notre projet d'électrification de taxis électriques?! Ce projet démontre qu'une électrification de l'industrie du taxi est non seulement viable, mais également souhaitable. En effet, l'utilisation d'un taxi électrique représente une économie d'environ 70 % des coûts énergétiques comparativement à un taxi à essence. Nous invitons tous les propriétaires et compagnies de taxi à électrifier leur flotte de véhicules. Avec ce projet, nous souhaitons affirmer notre volonté de réduire les coûts pour nos chauffeurs, tout en continuant de moderniser notre industrie, et ce, pour le bien de notre clientèle?», souligne M. Georges Tannous, vice-président de la Coopérative des propriétaires de taxi de Laval.

Ce projet d'électrification a été rendu possible grâce à l'aide financière accordée par le ministère des Transports du Québec dans le cadre de son Programme de soutien à la réalisation de projet de démonstration de taxis électriques. Celui-ci a notamment pour objectif de favoriser l'accès à des véhicules écoresponsables et performants du point de vue énergétique. Le projet d'électrification de Coop Laval est également réalisé en collaboration avec Hydro-Québec et Circuit électrique, le premier réseau de bornes de recharge publiques pour véhicules électriques du Canada. La collecte et le traitement en continu des données de ce projet d'électrification sont réalisés pour leur part par l'Institut du véhicule innovant (IVI).

«?L'électrification des transports représente une opportunité pour décarboner notre économie et notre environnement en délaissant l'essence pour notre hydroélectricité propre et renouvelable. Nous sommes heureux de supporter l'initiative de la Coop Laval en mettant à la disposition des taxis électriques les bornes de recharge nécessaires pour assurer le succès de ce projet. Le Circuit électrique et Hydro-Québec seront au rendez-vous pour soutenir les projets vers des transports plus propres?», mentionne Mme France Lampron, directrice de l'électrification des transports à Hydro-Québec.

«?Nous sommes très heureux de contribuer au volet technique de ce projet d'électrification de taxis. En analysant les données véhiculaires recueillies, nous sommes en mesure d'aider Coop Laval à optimiser la gestion de leur flotte et de la recharge. Le secteur du transport étant la principale source d'émissions de GES au Québec, nous félicitons Taxi Coop pour leur vision et leur contribution à la réduction de celles-ci! Nous calculons que chaque taxi électrique de la flotte permet d'éviter 12 tonnes de CO2e par an, soit près de 3 fois ce qu'émet un véhicule personnel à essence?», souligne M. François Adam, ing., directeur général de l'IVI.

