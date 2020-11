Plan pour une économie verte - La lutte aux changements climatiques nécessite des efforts colossaux, selon l'UMQ





MONTRÉAL, le 16 nov. 2020 /CNW Telbec/ - L'Union des municipalités du Québec (UMQ) accueille positivement le Plan pour une économie verte 2030 (PEV) dévoilé aujourd'hui par le ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, monsieur Benoit Charette, mais rappelle qu'il est primordial d'aller plus loin, surtout en matière de transport des personnes et des marchandises.

« Pour la crise climatique, il n'y aura pas de vaccin! Il faut agir dès maintenant pour nous préparer aux crises de demain et le PEV constitue une avancée intéressante et nécessaire face à ce chantier collectif qui nous attend. Cependant, la lutte aux changements climatiques nécessite des efforts colossaux. L'électrification ne doit pas exclure d'autres options pour atteindre les objectifs mis de l'avant par le PEV. Le caractère évolutif de cette feuille de route doit être notamment l'occasion de régler l'enjeu du financement du transport collectif et de mettre en place des mesures pour favoriser un transfert modal du routier vers le maritime et le ferroviaire. Il faut le rappeler, le transport des personnes et des marchandises génère à lui seul plus de 40 % des émissions de GES », a déclaré la présidente de l'UMQ, présidente du Comité sur les changements climatiques de l'Union et mairesse de Sainte-Julie, madame Suzanne Roy.

Parmi les mesures que l'Union juge intéressantes dans le PEV, mentionnons entre autres :

L'électrification de l'économie québécoise, particulièrement pour électrifier les parcs d'autobus urbains (217 millions $);

La mise en place des bornes de recharge standards (4 500) et rapides (2 500);

rapides (2 500); La valorisation des rejets thermiques provenant des industries émettrices de chaleur (75 millions $);

Le verdissement et lutte aux îlots de chaleur (111 millions $);

L'adaptation face aux risques d'inondations (97 millions $) et d'érosion côtière (76 millions $).

Enfin, l'UMQ contribuera au vaste chantier du gouvernement en matière d'aménagement durable du territoire « L'aménagement du territoire est une composante fondamentale des pouvoirs des municipalités. C'est notre première responsabilité. Nous serons au rendez-vous pour soutenir les travaux sur la base de notre expertise et de notre leadership », a conclu la présidente de l'UMQ.

La voix des gouvernements de proximité

Depuis plus de 100 ans, l'UMQ rassemble les gouvernements de proximité de toutes les régions du Québec. Sa mission est d'exercer un leadership fort pour des gouvernements de proximité autonomes et efficaces. Elle mobilise l'expertise municipale, accompagne ses membres dans l'exercice de leurs compétences et valorise la démocratie municipale. Ses membres, qui représentent plus de 85 % de la population et du territoire du Québec, sont regroupés en caucus d'affinité : municipalités locales, municipalités de centralité, cités régionales, grandes villes et municipalités de la Métropole.

SOURCE Union des municipalités du Québec

Communiqué envoyé le 16 novembre 2020 à 12:47 et diffusé par :