Déclaration de la ministre Chagger à l'occasion de Diwali





Aujourd'hui, les communautés hindoue, jaïne et bouddhiste du Canada et du monde entier célèbrent Diwali

OTTAWA, ON, le 14 nov. 2020 /CNW/ - Aujourd'hui, les communautés hindoue, jaïne et bouddhiste du Canada marqueront Diwali, aussi appelé fête des Lumières.

Cette fête est une période empreinte de joie, de réflexion, de compassion et d'amour pour le monde qui nous entoure. Elle représente le triomphe de la lumière sur les ténèbres, du bien sur le mal, du savoir sur l'ignorance et de l'espoir sur le désespoir. C'est un moment où les familles et leurs proches se réunissent pour allumer des diyas, prier, partager un repas et échanger des cadeaux. Pour l'occasion, les foyers sont souvent ornés de lumières et de chandelles multicolores.

Cette année, en raison de la pandémie de COVID-19 qui bouleverse nos vies de bien des manières et nous oblige à célébrer différemment, plusieurs traditions et activités se dérouleront virtuellement. Malgré les temps difficiles que nous vivons, nous espérons qu'elles seront tout aussi spéciales et qu'elles vous laisseront de beaux souvenirs.

J'invite tous les Canadiens et Canadiennes du pays à participer aux festivités de Diwali pour en découvrir davantage sur la vitalité et la diversité culturelles des communautés hindoue, jaïne et bouddhiste du Canada, ainsi que sur leur contribution exceptionnelle à l'édification d'un Canada encore plus fort et consciemment plus inclusif pour tous.

À titre de ministre de la Diversité et de l'Inclusion et de la Jeunesse, je souhaite une heureuse et lumineuse fête à tous ceux et celles qui célèbrent Diwali. Portez-vous bien et soyez prudents.

