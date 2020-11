Spine Innovations gagne son indépendance, vise une croissance massive des ventes de ses prothèses discales ESP® dans la colonne vertébrale





HEIMSBRUNN, France, 12 novembre 2020 /PRNewswire/ -- Suite à l'acquisition de sa société mère FH Ortho par Olympus Corporation, Spine Innovations est devenue une société totalement indépendante, et s'est consacrée au déploiement des ventes mondiales de ses prothèses discales ESP®. Ce développement démontre l'engagement et l'investissement continus de ses actionnaires, dont LBO France, dans ce segment en forte croissance du marché mondial des dispositifs de rachis.

Sandrine Carle, présidente de Spine Innovations, a déclaré : « C'est une étape importante pour Spine Innovations, et je suis très enthousiaste de contribuer à sa croissance exceptionnelle. Cette autonomie nous permettra de renforcer notre équipe pour une forte pénétration du marché mondial du disque total grâce à notre technologie viscoélastique unique. »

À propos de Spine Innovations et de sa technologie :

Le remplacement total des disques est utilisé par les chirurgiens pour remplacer les disques naturels endommagés. Les prothèses discales ESP® offrent une solution avancée qui utilise une technologie viscoélastique brevetée pour imiter les caractéristiques des disques naturels et fournir un comportement de mouvement similaire. Cela permet de restaurer les fonctions normales et de protéger les niveaux adjacents de la colonne vertébrale.

L'évaluation clinique des prothèses discales ESP® qui a débuté en 2004 a conduit à l'obtention du marquage CE pour la prothèse LP-ESP® (prothèse du disque lombaire) en 2006 et la prothèse CP-ESP® (prothèse du disque cervical) en 2012. Une unité commerciale dédiée à la colonne vertébrale a été créée en 2014 pour promouvoir la commercialisation de ces dispositifs. Six ans plus tard, ces produits sont disponibles dans plus de 15 pays. Spine Innovations a été lancé en octobre dans le but de tirer parti de cette croissance explosive du marché, et sa totale indépendance permettra de se concentrer encore davantage sur les besoins des patients et des chirurgiens et d'y répondre.

Le développement des prothèses discales ESP® est né des travaux du Professeur Roy-Camille du CHU de la Pitié Salpétrière à Paris (France). Après avoir inventé une vis pédiculaire qui est devenue le modèle d'excellence des fusions de la colonne vertébrale, le professeur Camille a commencé à analyser les propriétés naturelles des disques et a conçu une prothèse pour restaurer la fonction naturelle. Les disques LP-ESP® et CP-ESP® sont considérés comme des produits de troisième génération dans l'évolution du remplacement total du disque.

