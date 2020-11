Déclaration officielle d'OPI de Hyosung TNS





Hyosung TNS, société mère de Hyosung America, a annoncé son intention de lancer une offre publique initiale (« OPI ») sur la bourse coréenne. Bien que les délais, le montant et la structure de l'offre n'aient pas encore été finalisés, Hyosung Corporation, société mère sud-coréenne, entend demeurer le propriétaire majoritaire de Hyosung TNS. KB Securities Co. et Daishin Securities Co. ont été sélectionnés en tant que chefs de file dans le cadre de cet effort.

L'OPI jouera un rôle clé dans le cadre de la stratégie de croissance de Hyosung Corporation, en saisissant le plein potentiel de marché de l'activité de Hyosung TNS, qui a délivré de solides résultats financiers ces trois dernières années. L'OPI permettra d'accroître la reconnaissance mondiale de la marque, de développer davantage les investissements en R&D axés sur l'innovation technologique, ainsi que d'alimenter l'expansion mondiale avec pour objectif de devenir le leader du marché mondial.

Ces 30 dernières années, Hyosung Corporation est devenue une entreprise mondiale via sa diversification et son engagement stratégique en faveur de la satisfaction et de la réussite de ses clients. Hyosung TNS joue et continuera de jouer un rôle central et important dans le cadre de la stratégie de croissance de Hyosung Corporation.

Gerant un portefeuille diversifié de solutions destinées aux marchés de la vente au détail et des établissement financiers, Hyosung TNS est le numéro un des DAB aux États-Unis, en Russie, en Corée du Sud, en Indonésie, et au Nigeria, tout en exerçant ses activités dans 30 pays à travers le monde. La société entend se développer en Europe, en Amérique du Sud, au Moyen-Orient et en Afrique.

Le portefeuille de solutions innovantes de la société inclut des DAB, des machines à recyclage d'argent, des libres-services intégrés stratégiques, des applications logicielles multi-vendeurs, des kiosques de vente au détail, des systèmes de paiement en libre-service, des services professionnels, ainsi que des services de maintenance. Les logiciels constituent une activité croissante pour la société. Le plus grand établissement financier d'Inde a récemment fait confiance à Hyosung TNS pour la fourniture d'un logiciel de DAB multi-vendeurs, qui gèrera une flotte de plus de 40 000 DAB fabriqués par plusieurs fournisseurs de matériel.

La position de leader de Hyosung TNS est attribuable à l'expertise technologique de la société, à son leadership en matière d'innovation, à son réseau de partenaires de premier ordre, ainsi qu'à son engagement sans relâche en faveur de la réussite de ses clients. Hyosung TNS supervise tous les aspects de conception et de fabrication de ses produits, ce qui lui permet de proposer plus rapidement sur le marché de nouvelles technologies. La division de Recherche et développement de la société se focalise sur l'innovation dans les domaines des technologies destinées aux services financiers, tels que le recyclage de nouvelle génération et les nouvelles solutions de transformation d'agences, les solutions logicielles d'entreprise basées dans le cloud telles que les outils de gestion de la trésorerie et de services gérés prédictifs, ainsi que les technologies de paiement en libre-service.

« L'annonce d'aujourd'hui clarifie davantage l'intention et les attentes de la prochaine OPI », a déclaré Scott Hackl, vice-président exécutif. « C'est une phase passionnante pour tous les employés de Hyosung. »

Pour en savoir plus sur la société, rendez-vous sur hyosung-tns.com ou hyosungamericas.com.

