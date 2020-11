Medicago confirme avoir obtenu des résultats positifs de la Phase 1 pour son candidat-vaccin contre la COVID-19





Medicago, une société biopharmaceutique dont le siège social se trouve à Québec, a le plaisir d'annoncer des résultats provisoires de l'essai clinique de Phase 1 de son vaccin à base de plantes pour la COVID-19. Les résultats de l'essai ont révélé que la totalité des sujets ont manifesté une réponse immunitaire encourageante après l'administration de deux doses du candidat-vaccin avec adjuvant contre la COVID-19 de Medicago.

« Ce sont là des résultats très encourageants. Après deux doses, le candidat-vaccin avec adjuvant a induit des réponses immunitaires cellulaires et des anticorps neutralisants puissants, résultats prometteurs qui justifient une évaluation clinique plus approfondie, » a déclaré Nathalie Landry, vice-présidente exécutive, Affaires scientifiques et médicales chez Medicago. « Nous nous sommes également aperçus que les taux d'anticorps étaient plus élevés après la vaccination que ceux observés dans les sérums de personnes en phase convalescente se remettant de la maladie.

Aucun effet indésirable sévère n'a été signalé et les événements de réactogénicité étaient généralement légers à modérés et de courte durée.

L'essai clinique de Phase 1 était une étude randomisée, en partie en aveugle, réalisée sur 180 sujets en bonne santé, hommes et femmes, tous âgés de 18 à 55 ans, et a évalué des doses de 3,75, 7,5 ou 15 microgrammes du candidat-vaccin recombinant à base de particules de type coronavirus (CoVLP ou Coronavirus Virus-Like Particle), seul ou avec un adjuvant dans un schéma de première intention : la technologie d'adjuvant pandémique exclusive de GSK et le CpG 1018tm de Dynavax. Un adjuvant peut être particulièrement important en situation de pandémie dans la mesure où il peut stimuler la réponse immunitaire et réduire la quantité d'antigène nécessaire par dose, permettant ainsi de produire davantage de doses de vaccin et de ce fait d'immuniser le plus grand nombre de personnes possible. Des réponses immunitaires à médiation humorale et cellulaire significatives ont été observées avec les deux adjuvants. Sur la base des données de la Phase 1, Medicago prévoit de procéder à l'essai clinique de la Phase 2/3 pour son candidat-vaccin COVID-19, sous réserve de l'approbation réglementaire.

« Les résultats positifs de notre essai clinique de Phase 1 constituent un pas en avant dans la lutte contre la pandémie de la COVID-19 et nous passons sereinement à notre essai de Phase 2/3. Nous nous réjouissons à l'idée que la technologie de fabrication innovante de Medicago contribue à diversifier les classes de candidats-vaccins COVID-19 en cours de développement. En plus de fournir jusqu'à 76 millions de doses au gouvernement canadien, nous sommes prêts à participer à la lutte internationale contre la COVID-19, » a déclaré le Dr Bruce D. Clark, président et chef de la direction de Medicago. « Nous souhaiterions exprimer notre gratitude envers les participants des essais cliniques qui ont si généreusement consacré leur temps pour soutenir l'avancement du candidat-vaccin COVID-19 de Medicago. Nous tenons également à remercier nos partenaires GSK et Dynavax, ainsi que les chercheurs cliniques. »

Les données de l'analyse provisoire ont été publiées sur un serveur de préimpression en ligne disponible sur medRxiv.org.

À propos du résumé des résultats de la Phase 1

Les effets indésirables ont été principalement légers à modérés et de courte durée, sans effets indésirables sévères. La procédure de suivi de la sécurité est toujours en cours.

Les résultats de la Phase 1 sur l'immunogénicité démontrent que les adjuvants sont susceptibles d'améliorer les réponses immunitaires humorales et cellulaires par rapport aux formulations sans adjuvant.

Tous les sujets du groupe traité avec l'adjuvant pandémique de GSK ont développé des anticorps IgG anti-spike après une seule dose de vaccin - soit 3,75, 7,5 et 15 µg.

La totalité des participants ayant reçu une formulation avec adjuvant a manifesté des réponses anticorps neutralisantes après la deuxième dose pour tous les groupes de doses.

Les réponses des IgG anti-spike et de neutralisation virale se comparent favorablement aux réponses des patients positifs à la COVID-19 en dehors de l'étude.

L'adjuvant pandémique de GSK était économe en dose, la dose inférieure de 3,75 µg de CoVLP ayant un rendement comparable aux doses de 7,5 ou 15 µg.

Les réponses immunitaires Th1 cellulaires des participants ayant reçu des doses de 3,75 ou 7,5 µg étaient significativement plus élevées dans les formulations adjuvantes

Le produit fini CoVLP est une formulation liquide qui peut être stockée entre 2°C et 8°C, ce qui simplifie la gestion de la chaîne du froid avec les infrastructures de vaccination existantes.

À propos de Medicago

Medicago est une société biopharmaceutique qui fait figure de pionnier dans le domaine des thérapies dérivées des plantes. Fondée en 1999, la société s'est fixée pour objectif d'apporter de nouvelles solutions en matière de soins de santé grâce à des approches innovantes et une recherche rigoureuse.

Notre mission consiste à améliorer les résultats dans le domaine de la santé internationale en tirant parti des technologies végétales innovantes pour répondre rapidement aux nouveaux défis mondiaux en matière de soins de santé. Medicago s'engage à faire évoluer les thérapies contre les maladies mortelles dans le monde entier. Notre équipe se compose de plus de 450 experts et employés scientifiques au Canada et aux États-Unis et d'affiliations universitaires en Europe et en Afrique du Sud.

Medicago a déjà apporté la preuve de sa capacité à être le premier intervenant en cas de pandémie de grippe. En 2009, la société a produit un candidat-vaccin de grade recherche contre le H1N1 en seulement 19 jours. En 2012, Medicago a fabriqué 10 millions de doses d'un candidat-vaccin monovalent contre la grippe en un mois pour la Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA), qui fait partie du département américain de la Défense. En 2015, Medicago a également démontré en principe qu'elle pouvait produire rapidement un cocktail d'anticorps monoclonal anti-Ebola pour la Biomedical Advanced Research and Development Authority (BARDA), qui fait partie du département américain de la Santé et des Services sociaux.

Pour plus d'informations : www.medicago.com

Pour en savoir plus sur notre technologie à base de plantes : Video/Site internet

