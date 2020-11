Lumen s'intègre à Connect IQ pour fournir aux utilisateurs de Garmin des données métaboliques leur permettant d'améliorer leur performance et leur santé





Lumen, premier dispositif manuel de suivi de la fonction métabolique au monde, et Garmin® International, Inc., une division de Garmin Ltd. (NASDAQ: GRMN), ont lancé l'application Connect IQ Lumen et l'intégration de l'API Garmin Health, qui permettent aux utilisateurs de mieux comprendre l'impact, en temps réel, sur leur corps, de la forme physique et de la nutrition.

D'après la concentration de CO² d'une seule respiration, Lumen mesure votre santé métabolique et fournit des plans de nutrition et informations personnalisées relatifs aux calories brûlées par le corps - graisses ou glucides. Lumen soutient le brûlage des graisses et améliore la flexibilité métabolique, qui est la capacité du corps à passer efficacement du brûlage des glucides à celui des graisses comme source d'énergie corporelle.

Les trackers d'activité et montres intelligentes Garmin aident l'utilisateur à suivre et à partager ses activités. Grâce aux données de Lumen et à l'intégration de l'API Garmin Health, les utilisateurs de Garmin peuvent désormais intégrer sans heurt à l'application Lumen les données relatives à leur santé et à leur activité - notamment leur fréquence cardiaque, leur sommeil, les pas et calories brûlées. Ceci leur permet d'optimiser instantanément leurs objectifs de départ en termes d'entraînement quotidien.

"Nous sommes ravis de travailler avec Garmin sur cette intégration cruciale. Nous savons combien il est important pour nos utilisateurs d'obtenir des renseignements utiles à propos de leur routine d'entraînement quotidien. Ceci leur permettra de prendre des décisions mieux éclairées au sujet de leur nutrition et d'améliorer leur santé métabolique," a déclaré Daniel Tal, PDG de Lumen.

En combinant les données de Garmin et de Lumen, les utilisateurs pourront surveiller leur consommation d'énergie sous forme de glucides via des notifications qui les guideront pour savoir quand respirer dans le dispositif Lumen et profiter de leur journée, ou quand le faire après un entraînement. Les utilisateurs peuvent maintenant constater comment leur entraînement quotidien affecte leur métabolisme par des macros de récupération et un résumé complet de l'entraînement Garmin.

"Lumen est une organisation novatrice qui repousse les frontières de la santé métabolique et de l'optimisation de la performance. La plateforme Connect IQ de Garmin permettra aux utilisateurs d'agir en temps réel pour prendre, à chaque instant, les décisions qui conviennent en matière de santé physique et de nutrition," a déclaré Sean McNamara, Chef de projet Ventes et Marketing chez Garmin Health.

Pour un suivi continu des fonctions métaboliques, les utilisateurs de Garmin possédant un dispositif compatible auront également accès à des données Lumen cruciales telles des aperçus matinaux, des niveaux quotidiens et hebdomadaires de Lumen, ainsi que le Lumen Flex Score qui indique le degré de flexibilité métabolique. L'objectif est de s'assurer que la nutrition et la santé métabolique demeurent la priorité.

A propos de Garmin Health

Pensés à l'intérieur pour une vie à l'extérieur, les produits de Garmin ont révolutionné l'industrie du bien-être. Garmin Health fournit des solutions d'entreprise qui tirent parti des produits portables de Garmin et des données de capteur de qualité supérieure qu'ils produisent pour des applications dans le domaine du bien-être en entreprise, de la santé de la population et des marchés de la surveillance des patients. Pour de plus amples informations, veuillez visiter garmin.com/health, contacter le Service des Relations avec les médias au 913-397-8200, ou suivez-nous sur facebook.com/garmin, twitter.com/garminnews, instagram.com/garminwellness ou youtube.com/garmin.

A propos de Garmin Connect IQ

Connect IQ est le système d'application des produits portables de Garmin, des ordinateurs de vélo et des appareils portables d'extérieur. Connect IQ permet aux développeurs de créer des solutions intégrées aux dispositifs pour les utilisateurs de Garmin. Les développeurs utilisent le SDK Connect IQ pour développer des applications puis télécharger leurs créations dans la boutique Connect IQ store. A partir de là, des millions d'utilisateurs de Garmin peuvent parcourir des milliers d'applications dont Starbucks, Spotify et Amazon Music, puis les télécharger sur leur dispositif compatible Connect IQ.

A propos de Lumen

Lumen est un dispositif et une application qui mesure le métabolisme avec une seule respiration, par l'intermédiaire d'un algorithme complexe. Il fournit des conseils quotidiens personnalisés en termes de nutrition, sur la base des données métaboliques de l'utilisateur. Chez Lumen, nous croyons qu'un métabolisme sain est la clé d'une meilleure santé, et que chacun d'entre nous peut y parvenir avec le soutien de Lumen.

Fondée en 2014 par des scientifiques et des entrepreneurs expérimentés, Lumen est la plus vaste plateforme de mesure au monde, avec plus de 1.000.000 mesures par mois. L'ambition de Lumen est d'améliorer la santé métabolique et la qualité de vie dans le monde, en aidant les individus à prendre des décisions plus éclairées au sujet de leur nutrition et style de vie. Notre technologie fournit aux individus des mesures clés des fonctions métaboliques et un système qui les tient responsables, pour qu'ils atteignent leurs objectifs en termes de santé et de bien-être et évitent toute maladie chronique de longue durée en améliorant leur santé métabolique.

