Le Shanghai Concert Hall accueille un forum pour son 90e anniversaire, invitant les théâtres, musiciens et universitaires du monde entier à explorer les voies de l'avenir dans l'ère post-COVID





SHANGHAI, 11 novembre 2020 /PRNewswire/ -- Pour célébrer son 90e anniversaire, le Shanghai Concert Hall accueille un forum international sur le thème « Nouveaux chemins, nouveaux départs » le 29 octobre à Shanghai, tout en le diffusant en direct sur Internet.

Dans le cadre des manifestations organisées pour célébrer le 90e anniversaire du Shanghai Music Hall, le forum se compose de diverses sessions, dont des discours d'ouverture, des tables rondes, la cérémonie de signature d'accords de partenariat sur le cloud, et la présentation du programme en ligne. En 2020, le Shanghai Concert Hall fêtera son 90e anniversaire en explorant l'avenir des lieux d'art historiquement importants et en réfléchissant au « redémarrage » de l'industrie des arts du spectacle dans l'ère post-COVID.

Des représentants du Royal Albert Hall (Royaume-Uni), du Suntory Hall (Japon), de l'Esplanade - Theatres on the Bay (Singapour), du Grand Théâtre de Shanghai, du Shanghai Concert Hall, du Shaanxi Opera House/Xi'an Concert Hall, de l'Elbphilharmonie (Hambourg), la Philharmonie de Paris / Cité de la musique (France), La Seine Musicale (France), ainsi que des artistes et des universitaires de premier plan dans le monde tels que Xu Shuya, Daniel Hope, Luo Xiaoci, se réunissent en ligne pour discuter des voies à suivre pour les théâtres et l'industrie des arts du spectacle au-delà de 2020.

Relever les défis du secteur

Des points de vue partagés par des personnalités du monde du théâtre

La frappe soudaine de la pandémie de COVID-19 en 2020 a fait peser de grandes menaces sur la vie des gens et a entraîné des défis sans précédent pour l'industrie mondiale du théâtre et des arts du spectacle. Cette situation a incité les professionnels du théâtre à faire preuve de résilience et à explorer de nouvelles voies.

Lors de la session matinale du Forum du 90e anniversaire du Shanghai Concert Hall, FANG Jing, directeur général du Shanghai Concert Hall, Tsuyoshi Tsutsumi, président du Suntory Hall (Japon), Craig Hassall, PDG du Royal Albert Hall (Royaume-Uni), ainsi qu'Yvonne Tham, Le PDG d'Esplande - Theatres on the Bay (Singapour), ont prononcé des discours inauguraux pour aborder les défis rencontrés par l'industrie des arts du spectacle et partager ses idées sur le développement futur des salles de spectacle, en se basant sur leur expérience de la lutte contre la pandémie dans leurs organisations respectives.

Tsuyoshi Tsutsumi, violoncelliste et président du Suntory Concert Hall au Japon, déclare dans son discours d'ouverture : « À travers cette pandémie, Suntory Hall a réalisé que les spectacles en ligne nous rapprochaient du monde via Internet, malgré le fait que le virus nous ait obligés à prendre une distance sociale les uns par rapport aux autres. Nous avons découvert une nouvelle possibilité d'atteindre des publics potentiels même en dehors de la salle, ce qui doit être considéré comme un pas de géant dans notre histoire. »

En raison de la pandémie, le Royal Albert Hall est fermé pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale. Dans son discours d'ouverture, Craig Hassall, le PDG du Hall, déclare qu'après la fermeture, le Royal Albert Hall a lancé de nouveaux programmes tels que le Royal Albert Home dans le cadre de ses efforts de numérisation. Dans le même temps, afin de s'adapter à la nouvelle normalité de l'industrie des arts du spectacle, la salle a pris des mesures strictes pour devenir un lieu certifié prêt face au COVID. M. Hassall déclare que « face aux défis de 2020, nous devons tous penser à de nouvelles façons d'organiser des concerts et des événements, et regarder au-delà de nos propres pays pour explorer davantage de possibilités de participation numérique ».

Yvonne Tham, PDG d'Esplanade - Theatres of the Bay (Singapour), assiste au forum en ligne depuis la salle de concert de l'Esplanade, et partage dans le discours d'ouverture sa conviction en matière de collaboration internationale : « à une époque telle qu'une pandémie mondiale, non seulement nous nous sommes repliés sur nous-mêmes, mais cela a renforcé l'importance de maintenir les réseaux et la collaboration sur le front international. » Elle partage également les nouvelles tentatives de l'Esplanade pour numériser les spectacles durant la pandémie, ainsi que le lancement de l'« Académie Esplanade », qui propose des programmes de formation à la production technique et contribue à élargir les possibilités pour les gens de vivre la musique en direct de manière nouvelle.

Dans son discours d'ouverture, Fang Jing déclare que pendant la pandémie, le Shanghai Concert Hall est toujours resté fidèle à sa mission en cherchant de nouvelles façons d'ouvrir de nouvelles perspectives : « Nous avons fait de nombreuses tentatives, non seulement pour créer des oeuvres innovantes qui communiquent la valeur de l'art, mais aussi pour mieux assumer notre responsabilité sociale et partager l'art de manière inédite. »

Grâce à la SNS et aux plateformes de streaming en direct, le Shanghai Concert Hall s'est rapproché de son public par le biais de spectacles et d'événements en ligne en tant que « salle de concert sur le cloud ». Ces efforts novateurs visent à faciliter les collaborations innovantes et à valoriser l'art dans les temps nouveaux. Le Shanghai Concert Hall s'efforce de changer son rôle de lieu de concert régulier pour devenir un théâtre intelligent et un espace artistique plus polyvalent.

Discussions approfondies

Explorer de nouvelles possibilités pour les lieux de diffusion des arts et l'art classique

Le Forum propose également deux sessions de discussion dans l'après-midi. La première discussion porte sur « La nouvelle norme des arts du spectacle créée par Art+Technologie ». Zhang Xiaoding, directeur général du Grand Théâtre de Shanghai et Cao Yan, directeur général de l'Opéra Shaanxi / Xian Concert Hall discutent avec Barbara Lebitsch, directrice de la planification artistique de l'Elbphilharmonie et Emmanuel Hondré, directeur du département des concerts de la Philharmonie de Paris / Cité de la musique, des nouvelles orientations et possibilités de la fusion du développement du théâtre et de la technologie.

La deuxième session intitulée « Nouvelles possibilités pour la musique classique » voit Xu Shuya, compositeur de renom et professeur au Conservatoire de musique de Shanghai, Laurence Equilbey, chef d'orchestre et directeur musical de l'Insula Orchestra résidant à La Seine Musicale, le violoniste Daniel Hope, et l'artiste de guzheng (cithare chinoise) Luo Xiaoci, vice-président de l'Association des musiciens de Shanghai et directeur de l'Orchestre chinois de Shanghai discuter de sujets tels que le développement des talents, le statu quo et les perspectives de l'industrie de la musique classique en Chine, ainsi que les fonctions créatives de la musique classique.

Nouveaux partenariats stratégiques avec des lieux de diffusion artistique de premier plan

La nouvelle tentative du Shanghai Concert Hall de travailler plus étroitement avec ses pairs internationaux

Pendant le Forum, le Shanghai Concert Hall a également signé des accords de partenariat stratégique en ligne avec le Royal Albert Hall et le Royal Welsh College of Music & Drama. Le Royal Albert Hall est l'une des salles de concert les plus célèbres au monde, ainsi que la plus fréquentée avec des programmes variés. Le Dora Stoutzker Hall du Royal Welsh College of Music & Drama est la première salle de concert de chambre construite à cet effet au Pays de Galles ; bien connue pour son acoustique, la salle accueille régulièrement le concours de la BBC Cardiff Singer of the World et ses masterclasses. À l'avenir, les trois parties travailleront ensemble sur la base du respect mutuel et de la réciprocité, partageront leur expérience et élargiront leur coopération en tirant parti de leurs atouts respectifs dans les domaines des opérations commerciales, de l'éducation artistique, des échanges de programmes en ligne/hors ligne et du soutien des jeunes artistes. Dans le même temps, les trois parties ont également pris contact avec d'autres organisations d'arts du spectacle de renom dans le monde entier, notamment le Lincoln Center aux États-Unis, l'Opéra de Sydney en Australie et La Seine Musicale en France, afin de discuter plus en détail de la possibilité de nouer de nouveaux liens dans les années qui suivront la pandémie.

Après la signature en ligne, le Shanghai Concert Hall a présenté sa première oeuvre de commande, The Tune of Water, dans le cadre du projet de coopération inter-marques « Music ? » (Music Infinity). La pièce a été présentée pour la première fois au Shanghai Concert Hall en 2018 et a été invitée à se produire au « Chinese Spring Festival » au Beijing Tianqiao Performing Arts Center en 2019. La même année, elle a été inscrite sur la liste nationale des cinq « programmes exceptionnels axés sur la Chine » par le ministère de la culture et du tourisme du pays et a été présentée au Festival OFF d'Avignon en France en juillet. Depuis sa création, elle a été bien accueillie par les médias et le public, tant au niveau national qu'international. Avec sa présentation comme dernier point de l'ordre du jour du Forum, The Tune of Water canalise les rituels ethniques dans l'époque contemporaine via le théâtre, en partageant avec le public le charme des arts.

Webinaire à la demande : https://b23.tv/Os2CYI and https://b23.tv/7LAcmM

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1328258/Shanghai_Concert_Hall_Forum_1.jpg

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1328259/Shanghai_Concert_Hall_Forum_2.jpg

Communiqué envoyé le 10 novembre 2020 à 23:45 et diffusé par :