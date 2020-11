Le ministre Bains annonce la prolongation du Programme d'aide à l'innovation





Les nouveaux fonds contribueront à préserver les emplois et aideront les entreprises qui doivent composer avec les répercussions économiques de la COVID-19

OTTAWA, ON, le 6 nov. 2020 /CNW/ - Le gouvernement du Canada continue de prendre des mesures pour aider les entreprises et les organisations canadiennes à poursuivre leurs activités, à conserver leurs effectifs et à se rétablir rapidement alors que le Canada continue de gérer les impacts économiques de la COVID-19.

Aujourd'hui, l'honorable Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, accompagné du premier ministre Justin Trudeau, a annoncé que le gouvernement fédéral débloquerait plus de 155 millions de dollars pour prolonger le Programme d'aide à l'innovation du Programme d'aide à la recherche industrielle (PAI du PARI) du Conseil national de recherches du Canada (CNRC).

Notre gouvernement soutient les entreprises innovantes du Canada malmenées par la COVID-19. Depuis le 1er avril 2020, le PAI du PARI a aidé plus de 2?200 d'entre elles et préservé au-delà de 24?000 emplois au pays afin que les Canadiennes et Canadiens puissent se concentrer sur leur santé plutôt que leur sécurité d'emploi. Le nouveau financement annoncé aujourd'hui permettra aux entreprises canadiennes à fort potentiel et innovantes de continuer à résister aux répercussions de la COVID-19 sur l'économie du pays.

La prolongation du PAI du PARI permettra aux entreprises bénéficiaires qui respectent les critères définis d'obtenir prioritairement des fonds pour la période du 24 juin au 19 décembre 2020. Le soutien financier s'appliquera selon une échelle descendante, comme la Subvention salariale d'urgence du Canada, ce qui signifie que la subvention maximale diminuera progressivement à mesure que le programme progressera.

Capsules

Le 17 avril 2020, le premier ministre Justin Trudeau annonçait que les petites entreprises du Canada recevraient plus d'un milliard de dollars pour atténuer les effets de la pandémie de COVID-19. Sur cette somme, 250 millions de dollars ont été remis au PARI CNRC afin qu'il mette en place un programme à l'intention des entreprises innovantes inadmissibles à la Subvention salariale d'urgence du Canada .

Le quart de milliard injecté au départ dans le PAI du PARI a permis de soutenir plus de 2?200 entreprises canadiennes et de préserver au-delà de 24?000 emplois au pays, du 1 er avril au 23 juin 2020.

avril au 23 juin 2020. Les fonds annoncés aujourd'hui viendront en aide aux bénéficiaires du PAI qui sont des entreprises de petite taille, à fort potentiel, qui n'ont pas encore de revenus et qui ne peuvent pas se prévaloir de la subvention salariale d'urgence.

Citations

«?Notre gouvernement s'est engagé à veiller sur la santé et la sécurité des Canadiennes et Canadiens. Son Plan d'intervention économique a sauvé des millions d'emplois et porté secours aux entreprises durant la pandémie. En prolongeant le Programme d'aide à l'innovation, nous continuons d'appuyer les petites et moyennes entreprises innovantes à fort potentiel qui forment l'épine dorsale de l'économie nationale.?»

L'honorable Navdeep Bains

Ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie

«?Le Conseil national de recherches du Canada est heureux de poursuivre ses efforts pour soutenir l'industrie canadienne par l'entremise de son Programme d'aide à l'innovation. La prolongation de cette subvention salariale nous permettra de continuer à aider les PME canadiennes innovantes à relever les défis soulevés par la COVID-19, au moment où elles en ont le plus besoin.?»

Roger Scott-Douglas, Ph. D.

Président par intérim, Conseil national de recherches du Canada

Liens utiles

