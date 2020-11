Du plein air pour les Québécois cet hiver!





QUÉBEC, le 6 nov. 2020 /CNW Telbec/ - La ministre du Tourisme, Mme Caroline Proulx, est heureuse d'annoncer que, suivant l'autorisation donnée par la Direction générale de la santé publique, les Québécois pourront profiter des activités hivernales offertes dans les centres de glisse et les centres de plein air cet hiver. Les motoneigistes auront pour leur part accès aux relais et aux refuges faisant partie du grand réseau de sentiers de motoneige sur le territoire.

Ainsi, les centres de glisse pourront accueillir la clientèle en respectant des mesures sanitaires, telles que le contrôle de l'achalandage, la mise en place de zones distinctes pour la prise et la remise des chambres à air ainsi que leur nettoyage et leur désinfection réguliers.

Pour leur part, les centres de plein air offrant des activités telles que le ski de fond, la raquette et la randonnée hivernale pourront eux aussi opérer en mettant en place des mesures sanitaires. Notamment, les refuges de ski de fond pourront être accessibles, peu importe le palier d'alerte de la région, mais avec un contrôle de l'achalandage et une fréquence de nettoyage et de désinfection augmentée et ajustée en fonction de la fréquentation. Ces orientations seront les mêmes pour les refuges de motoneige.

En plus des mesures du Plan de sécurité sanitaire COVID-19 de l'industrie touristique, qui comprend des règles de base applicables à l'ensemble du secteur touristique, les centres de glisse, les centres de plein air et les relais de motoneige devront mettre en place des mesures sanitaires élaborées pour les stations de ski (accessibilité au chalet et aux services selon les paliers d'alerte des régions, port du couvre-visage de type cache-cou lors de la pratique de l'activité extérieure, distanciation dans les files d'attente, etc.) et celles pour le tourisme d'aventure et les parcs régionaux. En zones rouges, il pourra être possible de manger son lunch à l'intérieur d'un refuge, selon les règles en vigueur sur le site. Notons enfin que, s'ils ne sont pas interdits, les déplacements interrégionaux demeurent non recommandés.

« Je suis vraiment très heureuse que les Québécoises et les Québécois puissent anticiper un hiver où ils pourront profiter de nos magnifiques espaces extérieurs pour s'amuser et s'adonner à des activités en plein air dans le respect des consignes. Nos partenaires ont travaillé fort, en collaboration avec la Direction générale de la santé publique, afin d'élaborer des mesures qui permettront aux gens de fréquenter leurs installations en toute sécurité, et je les en félicite. Avec les stations de ski qui seront également ouvertes, nous aurons une belle offre d'activités touristiques pour tirer le maximum de plaisir d'un hiver au Québec! »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme

« L'ouverture des centres de glisse et de plein air est une excellente nouvelle! Toutes et tous auront l'occasion de passer du bon temps et de faire de l'activité physique à l'extérieur en visitant nos sites québécois. Que ce soit le ski de fond, la randonnée, la raquette ou le fatbike, les façons d'être actifs en hiver sont nombreuses. J'invite le plus grand nombre de Québécoises et de Québécoises à sortir bouger et à profiter de l'hiver. Aérez-vous le corps et l'esprit, tout en continuant de respecter les directives émises par la santé publique. »

Isabelle Charest, ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine

« La pratique de la motoneige et, plus largement, du VHR est un loisir à la popularité croissante. Je suis particulièrement heureux de cette annonce qui, en plus de permettre l'accès aux refuges pour les adeptes de ces sorties hivernales, contribuera à soutenir l'économie de nos régions. Je tiens à rappeler l'importance des règles de sécurité afin de garantir un environnement sécuritaire aux adeptes de VHR et aux usagers des sentiers. Ensemble, profitons de l'hiver et contribuons à réduire le nombre d'accidents. »

François Bonnardel, ministre des Transports

quebec.ca/coronavirus

