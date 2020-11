Ouverture à Pékin de l'exposition 2021 dédiée aux pièces commémoratives, en argent et or, de l'Année chinoise du Buffle (Xin Chou)





L'exposition consacrée aux pièces commémoratives, en argent et or, de l'Année chinoise du Buffle (Xin Chou) 2021 a ouvert en grande pompe le 15 octobre au matin au Temple de l'Agriculture de Pékin.

D'après l'annonce concernant cette émission réalisée en 2020 par la banque centrale, au total une série de 15 pièces commémoratives ont été émises, dont 9 pièces en or et 6 en argent, toutes ayant cours légal en RPC.

Chaque dessin à l'avers de chaque pièce comporte l'emblème national accompagné du titre RPC et de l'année. Les images de l'avers sont au nombre de 8: image décorative d'un buffle ornée de motifs décoratifs, image réaliste d'une tête de buffle, image réaliste d'un buffle ornée d'un arbre et de montagnes en arrière-plan, image décorative d'un buffle orné d'un croquis de tournesols (couleur au choix), image décorative d'un buffle, image décorative d'un buffle ornée de motifs agréables (couleur au choix) et image décorative d'un buffle orné de motifs décoratifs (couleur au choix). Chaque pièce est gravée et possède sa valeur nominale. Elle comporte également l'inscription en chinois :"Xin Chou".

Porteuses du symbole de la culture populaire chinoise, les pièces en argent et or commémoratives d'animaux du zodiac chinois portent l'espoir des gens pour une vie prometteuse et réussie. Cette série de pièces commémoratives combine modernité et abstraction, en contraste avec la paix et la vigueur. Ceci confère une toute nouvelle attente pour 2021, l'Année du Buffle, à laquelle vient s'ajouter la magnifique technologie de monnayage qui souligne leur valeur artistique et de collection.

Dans le cadre de l'exposition, China Gold Coin Incorporation a également exposé les pièces commémoratives en argent et en or émises lors des précédentes Années du Buffle.

China Gold Coin Incorporation, directement affiliée à la Banque Populaire de Chine, est l'unique société de l'industrie des pièces commémoratives en métaux précieux à émettre et vendre les pièces en métaux précieux. Les pièces commémoratives en argent et or célébrant l'Année chinoise du Buffle 2021 (Xin Chou) sont uniquement distribuées par China Gold Coin. Les banques commerciales et les détaillants licenciés sont ses sous-distributeurs dans l'ensemble du pays. Pour des informations de vente détaillées, veuillez visiter ( www.chngc.net/qd).

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

