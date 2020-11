IDEMIA s'associe à Nationwide, la plus grande Building Society au monde, pour l'émission de cartes en plastique recyclé





IDEMIA, le leader mondial de l'Identité Augmentée, et Nationwide Building Society, la plus grande Building Society au monde, s'engagent ensemble à promouvoir des services financiers plus respectueux de l'environnement. Dès 2021, de nouvelles cartes fabriquées par IDEMIA à partir de plastique recyclé seront déployées au Royaume-Uni.

Alors que les enjeux environnementaux sont devenus centraux, IDEMIA va s'associer à Nationwide Building Society pour produire des cartes en PVC recyclé qui réduiront l'empreinte carbone de la banque sans transiger sur le niveau de sécurité et de praticité pour l'utilisateur final.

Nationwide émet chaque année 5,4 millions de nouvelles cartes bancaires en plastique : ce partenariat vise donc à économiser 35 tonnes de CO 2 par an, puisque la fabrication d'une carte permet d'économiser 7 grammes de CO 2 par rapport à une carte bancaire classique. Les solutions d'IDEMIA, qui utilisent du PVC recyclé issu de déchets industriels d'impression et d'emballages, contribuent à réduire les déchets plastiques, faisant considérablement baisser les émissions de CO 2 . Ce processus limite également la quantité de matériaux arrivant dans les décharges, ainsi que la consommation d'énergie et la pollution des sols et des eaux.

Nationwide commercialisera ces cartes en plastique recyclé dès le printemps prochain et sera le premier grand établissement de crédit à se lancer dans cette démarche. Ces cartes écoresponsables seront d'abord proposées aux sociétaires détenant des comptes courants, avant un déploiement sur l'ensemble de l'offre de cartes. Nationwide s'engage à éliminer les plastiques à usage unique d'ici 2025.

Ce partenariat conforte la détermination d'IDEMIA à faire évoluer le secteur des services financiers et s'inscrit dans le cadre de GREENPAYTM, l'offre écoresponsable complète d'IDEMIA destinée aux acteurs du secteur financier dans le monde entier.

Amanda Gourbault, vice-présidente exécutive des activités Institutions financières chez IDEMIA, déclare : « Le Groupe IDEMIA est fier d'être partenaire de longue date de Nationwide Building Society et heureux d'accompagner cette institution dans sa démarche écoresponsable grâce à la carte bancaire en plastique recyclé proposée par IDEMIA. Fabriqué à partir de matériaux recyclés, ce modèle de carte réduit considérablement les déchets plastiques, ce qui est l'un des enjeux majeurs du monde d'aujourd'hui. Utiliser des plastiques recyclés, c'est également économiser de l'énergie, réduire la consommation de pétrole et diminuer les émissions de gaz à effet de serre, pour contribuer à atténuer le réchauffement climatique et à réduire la pollution atmosphérique. Chez IDEMIA, nous prenons le développement durable très au sérieux et nous nous appuyons sur notre expertise pour créer et promouvoir des solutions respectueuses de l'environnement dans le cadre de GREENPAY, notre offre de solutions durables pour les institutions financières et les fintechs. Le choix fait par Nationwide qui consiste à proposer à ses sociétaires les cartes en PVC recyclé d'IDEMIA conforte notre objectif qui est d'apporter des solutions écoresponsables contribuant à préserver l'environnement, pour éviter que le prix des cartes bancaires ne soit exorbitant pour la planète ».

Claire Tracey, directrice Stratégie et développement durable chez Nationwide Building Society, ajoute : « Nous sommes fiers d'être le premier établissement de crédit à proposer des cartes en plastique recyclé au Royaume-Uni. Malgré la période difficile que nous traversons, nos sociétaires ont réaffirmé leur volonté de contribuer à la protection de l'environnement. Nous avons atteint au début de l'année, la neutralité carbone sur le plan de la consommation d'énergie et des émissions pour l'ensemble de nos activités internes et de notre parc automobile. Cette annonce va nous aider à aller encore plus loin, pour que le Royaume-Uni puisse atteindre la neutralité carbone d'ici 2050, elle sera également une étape importante dans l'élimination des plastiques à usage unique d'ici 2025. »

IDEMIA est leader en matière de solutions innovantes répondant aux besoins des utilisateurs des services financiers. Le Groupe propose aux institutions financières une offre complète de solutions innovantes allant des technologies classiques de cartes EMV à des cartes métalliques au design accrocheur, en passant par des solutions de paiement mobile de pointe, des services numériques et la sécurité des paiements en ligne.

À propos d'IDEMIA

IDEMIA, le leader mondial de l'Identité Augmentée, fournit un environnement de confiance permettant aux citoyens, comme aux consommateurs, d'accomplir leurs activités quotidiennes les plus importantes (payer, se connecter, voyager), que ce soit dans le monde physique ou dans le monde digital. Sécuriser notre identité est devenu essentiel dans le monde dans lequel nous vivons. En nous engageant pour l'Identité Augmentée, une identité qui assure respect de la vie privée et confiance mais garantit également des transactions sécurisées, authentifiées et vérifiables, nous réinventons notre manière de penser, de produire, d'utiliser et de protéger l'un de nos biens les plus précieux, notre identité, partout et à chaque instant où la sécurité importe. Nous fournissons cette Identité Augmentée à des clients internationaux des secteurs financiers, des télécommunications, de l'identité, de la sécurité publique et de l'Internet des Objets.

Avec près de 15 000 employés dans le monde, IDEMIA sert des clients dans plus de 180 pays.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.idemia.com / Et suivez-nous @IDEMIAGroup sur Twitter

