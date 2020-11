L'OCRCVM permet la reprise de la négociation - APHA

L'OCRCVM a suspendu la négociation des titres suivants : Société : Aphria Inc. Symbole TSX : APHA Les titres : Oui Motif : Nouvelle en attente Heure de la suspension (HE) : 16 h ?00 L'OCRCVM peut prendre la décision de suspendre (ou d'arrêter)...

Innergex énergie renouvelable inc. (« Innergex ») et la corporation foncière de Pituvik (« Pituvik ») sont fières d'annoncer la clôture d'un financement sans recours pour un prêt de construction et un prêt à terme pour le projet de 92,8 M$ avec La...