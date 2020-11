Le gouvernement du Canada et le gouvernement du Nouveau-Brunswick annoncent un soutien supplémentaire pour les services d'apprentissage et de garde des jeunes enfants partout dans la province





FREDERICTON, NB, le 4 nov. 2020 /CNW/ - Le gouvernement du Canada et le gouvernement du Nouveau-Brunswick travaillent en collaboration pour faire en sorte que les familles aient accès aux services d'apprentissage et de garde des jeunes enfants de grande qualité, sûrs et abordables dont leurs enfants ont besoin pour réussir.

Aujourd'hui, le ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, Ahmed Hussen, et le ministre de l'Éducation et du Développement de la petite enfance du Nouveau-Brunswick, Dominic Cardy, ont annoncé un soutien supplémentaire en faveur de l'apprentissage et de la garde des jeunes enfants dans le cadre de l'Accord sur l'apprentissage et la garde des jeunes enfants Canada-Nouveau-Brunswick, qui sera en vigueur pendant un an.

L'Accord prévoit un investissement de près de 10 millions de dollars en 2020-2021 en faveur de l'apprentissage et de la garde des jeunes enfants au Nouveau-Brunswick. Plus particulièrement, la province continuera de collaborer avec le secteur visé et maintiendra la désignation Centres de la petite enfance du Nouveau-Brunswick pour s'assurer que toutes les familles et tous les enfants de la province ont accès à des services de garde de grande qualité et abordables dans la langue officielle de leur choix d'ici 2030.

Cet accord s'appuie sur l'engagement commun du Cadre multilatéral d'apprentissage et de garde des jeunes enfants et souligne les besoins et priorités uniques du Nouveau-Brunswick en la matière, y compris ceux découlant de la pandémie de COVID-19. L'Accord fait en sorte que le financement continue d'être disponible pour soutenir les programmes et les services de garde d'enfants pour les familles au Nouveau-Brunswick en 2020-2021.

De plus, le gouvernement du Canada a récemment annoncé un investissement de 625 millions de dollars pour remédier à la baisse de la disponibilité des services de garde et pour répondre aux besoins uniques engendrés par la pandémie partout au Canada, par l'intermédiaire de l'Accord sur la relance sécuritaire. Cette année, le gouvernement du Canada consacrera près de 1,2 milliard de dollars au total à la garde des enfants.

«?La garde d'enfants n'est pas une commodité, c'est une nécessité. Les expériences préscolaires de grande qualité et la disponibilité de services de garde d'enfants abordables et flexibles sont essentielles au développement de nos enfants. Le gouvernement du Canada est heureux de continuer à unir ses efforts à ceux du gouvernement du Nouveau-Brunswick afin que toutes les familles et tous les enfants aient accès aux services sûrs et de grande qualité dont ils ont besoin pour s'épanouir.?»

- Le ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, Ahmed Hussen

« Assurer l'accès à des options abordables et de grande qualité pour l'apprentissage et de garde des jeunes enfants sera essentiel pour permettre au Nouveau-Brunswick de se remettre de la pandémie de COVID-19 en soutenant les parents qui retournent au travail. La continuité de cet accord avec le gouvernement du Canada nous permettra de poursuivre la prestation de services dont les familles ont besoin et qu'elles méritent. »

- Le ministre de l'Éducation et du Développement de la petite enfance du Nouveau-Brunswick, Dominic Cardy

« Les familles du Nouveau-Brunswick peuvent continuer de compter sur notre support et notre collaboration avec le Gouvernement du Nouveau-Brunswick. Cette annonce permettra aux Néo-Brunswickois de continuer à avoir accès à des services de garde d'enfants et d'apprentissage de haute qualité et ainsi assurer le meilleur départ possible pour les enfants de la province. »

- Le Président du Conseil Privé de la Reine et ministre des Affaires intergouvernementales, Dominic LeBlanc

« Toutes les familles du Nouveau-Brunswick méritent d'avoir un accès égal à des services de garde d'enfants de grande qualité, sûrs et abordables. Le gouvernement du Canada est fier d'investir dans l'avenir de nos enfants en assurant la continuité des services d'apprentissage et de garde des jeunes enfants au Nouveau-Brunswick, pendant la pandémie de COVID-19 et par la suite. »

- Député fédéral pour Saint John-Rothesay, Wayne Long

Les faits en bref

Le gouvernement fédéral a conclu des accords bilatéraux avec chacune des provinces et chacun des territoires afin de consacrer 1,2 milliard de dollars sur trois ans à l'apprentissage et à la garde des jeunes enfants, à partir de 2017-2018.

Ces importants investissements en faveur de l'apprentissage et de la garde des jeunes enfants ont permis la création de près de 40 000 places supplémentaires dans des services de garde abordables partout au pays avant la pandémie de COVID-19.

Le gouvernement fédéral travaille désormais avec chaque administration pour négocier des accords bilatéraux qui verseront au total 400 millions de dollars à l'échelle du pays en 2020-2021. Ce financement continuera de soutenir le secteur de l'apprentissage et de la garde des jeunes enfants et de s'appuyer sur la réussite des accords précédents.

Le gouvernement du Canada s'engage à investir de façon soutenue et à long terme pour créer un système pancanadien d'apprentissage et de garde des jeunes enfants et à subventionner les services de garde avant et après l'école.

s'engage à investir de façon soutenue et à long terme pour créer un système pancanadien d'apprentissage et de garde des jeunes enfants et à subventionner les services de garde avant et après l'école. Le plan d'action du gouvernement du Nouveau-Brunswick met en lumière des secteurs clés d'investissement pour l'aide à atteindre son objectif d'accès à des services de garde de grande qualité et abordables pour tous les enfants et toutes les familles d'ici 2030. Ces secteurs comprennent le maintien des désignations Centres de la petite enfance du Nouveau-Brunswick et des Garderies éducatives en milieu familial du Nouveau-Brunswick, un investissement dans la formation et le perfectionnement professionnel des éducateurs de la petite enfance, et la mise en place d'une politique et de lignes directrices concernant l'acquisition du langage et l'identité culturelle.

