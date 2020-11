Déclaration de l'administratrice en chef de la santé publique sur les orientations préliminaires du Comité consultatif national de l'immunisation (CCNI) sur les principales populations à immuniser en priorité contre la COVID-19





OTTAWA, ON, le 3 nov. 2020 /CNW/ - « La population canadienne a fait beaucoup de sacrifices ces derniers mois, depuis le début de la pandémie. Nous avons uni nos efforts pour nous protéger les uns les autres et pour allouer aux scientifiques et chercheurs le temps nécessaire pour mettre au point un vaccin sûr et efficace contre la COVID-19.

Bien qu'aucun vaccin contre la COVID-19 n'ait encore été approuvé, nous continuons de croire, avec un optimisme prudent, que des vaccins sûrs et efficaces contre la COVID-19 seront disponibles au cours du premier trimestre de 2021, ce qui nous rapprochera d'une gestion à grande échelle et à long terme de la COVID-19. Le Canada est reconnu dans le monde entier pour ses normes élevées d'examen, de surveillance et d'homologation réglementaires des médicaments et des vaccins et pour ses systèmes de surveillance. Alors que nous nous préparons sur tous les fronts en vue d'obtenir un accès aux vaccins et de les distribuer à tous les Canadiens qui veulent être immunisés, la sécurité demeure notre priorité.

Il est également important que tout le monde sache que nous aurons au départ une réserve limitée de vaccins, et que l'approvisionnement augmentera continuellement au fil du temps. Les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux auront d'importantes décisions à prendre sur la façon d'utiliser la réserve initiale de vaccins pour protéger ceux qui sont les plus à risque et ceux qui font rouler la lutte contre la pandémie, la société et l'économie. Tout au long de cette pandémie, nous avons vu les gens unir leurs forces pour protéger les personnes les plus vulnérables. Nous savons que les Canadiens comprendront la nécessité d'accorder la priorité à certains groupes lors des premières semaines de la distribution des vaccins contre la COVID-19, jusqu'à ce qu'il y ait suffisamment de doses pour vacciner toutes les personnes qui le désirent.

Le Comité consultatif national de l'immunisation (CCNI) est un groupe consultatif de longue date qui est composé d'experts et qui offre des lignes directrices indépendantes et des recommandations servant à éclairer les décisions difficiles sur l'utilisation des vaccins au Canada. Aujourd'hui, le CCNI a présenté au gouvernement et à la population canadienne ses meilleures réflexions et ses meilleures recommandations au sujet des principaux segments de la population à vacciner initialement contre la COVID-19. Les lignes directrices que le CCNI a proposées à l'Agence de la santé publique du Canada sont diffusées sur le site Canada.ca/le-coronavirus, et un résumé a également été publié dans le Journal de l'Association médicale canadienne aujourd'hui.

Le gouvernement du Canada met tout en oeuvre pour donner aux Canadiens un accès à des vaccins sûrs et efficaces. Il reste toutefois beaucoup de travail à faire. Les lignes directrices préliminaires sur les populations clés pour la vaccination initiale contre la COVID-19 ne sont qu'un début. Les essais cliniques doivent se poursuivre, Santé Canada doit approuver les vaccins, et nous recevrons d'autres conseils sur l'établissement des priorités selon les caractéristiques des vaccins jugés sûrs et efficaces pour les Canadiens.

Je réitère mon engagement à tenir au courant la population canadienne et à lui communiquer tout ce que je sais sur la science des vaccins au fur et à mesure que de nouveaux renseignements seront disponibles. »

