Berlin Packaging acquiert Consolidated Bottle - Expansion significative au Canada

La transaction augmente l'offre d'emballages rigides au Canada et des services à valeur ajoutée

CHICAGO, le 3 novembre 2020 /CNW/ - Berlin Packaging, le plus grand fournisseur hybride d'emballage rigide au monde, a annoncé aujourd'hui l'acquisition de Consolidated Bottle Corporation, l'un des principaux fournisseurs d'emballage au Canada. La transaction étend de manière significative le territoire de Berlin Packaging au Canada, permettant aux deux entreprises associées d'offrir encore plus de solutions d'emballage et de services à valeur ajoutée à leurs clients.

En tant qu'entreprise parmi les mieux établies au Canada, Consolidated Bottle possède plus de 110 années d'expérience comme fournisseur de contenants et fermetures innovatifs en plastique, en verre et en métal à travers de nombreuses industries, dont les soins personnels, l'industrie pharmaceutique, l'industrie du cannabis, l'alimentation, les boissons et les applications industriels.

Berlin Packaging est un fournisseur mondial de produits d'emballage rigides et de services conçus pour rationaliser la chaîne d'approvisionnement et aider les entreprises à augmenter leurs profits. En 2016, Berlin Packaging a établi un emplacement à Montréal axé sur la fourniture d'emballages en verre de spécialité pour les aliments, les spiritueux et le vin.

Les clients de Berlin Packaging et Consolidated Bottle peuvent maintenant profiter d'une profondeur et d'une largeur du produit accrues, ainsi que de nouveaux services de valeur ajoutée, incluant le studio de conception primé de Berlin Packaging pour les solutions d'emballage personnalisées et les capacités de moulage par injection, de décoration et de manchons rétractables de Consolidated Bottle. Les fournisseurs d'emballage profitent aussi de la force de vente de plus de 150 personnes à travers les organisations combinées.

« Consolidated Bottle a une histoire extraordinaire et partage notre objectif de qualité, de service et de résultats pour les clients », a déclaré Bill Hayes, PDG de Berlin Packaging. « Nous sommes extrêmement engagés envers le marché canadien et nous voyons d'énormes occasions de croissance pour nos employés, nos clients et nos fournisseurs. »

« Nous sommes ravis de créer un partenariat avec Berlin Packaging pour notre prochain chapitre », a déclaré Jonathan Rutman, PDG de Consolidated Bottle. « Notre équipe et notre clientèle ont connu une croissance phénoménale ces dernières années, et nous sommes certains que l'avenir que nous partageons avec Berlin Packaging sera radieux. »

Tous les employés et succursales de Consolidated Bottle seront conservés.

À la suite de l'acquisition, l'entreprise sera connue sous le nom de Consolidated Bottle Corporation, une entreprise de Berlin Packaging.

À propos de Berlin Packaging

Berlin Packaging est le plus grand fournisseur hybride® d'emballage de contenants et fermetures en verre, plastique et métal au monde. Chaque année, l'entreprise fournit des milliards d'articles, ainsi que des services de conception d'emballage, de financement, de conseil, d'entreposage et de logistique pour ses clients dans tous les secteurs. Berlin Packaging rassemble le meilleur des services de fabrication, de distribution et de création de revenus. Sa mission est d'augmenter le revenu net de ses clients grâce à des produits et services d'emballage.

Visitez BerlinPackaging.com pour plus d'informations.

