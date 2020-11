Masimo annonce la sortie commerciale limitée de Radius VSMtm





Masimo (NASDAQ : MASI) a annoncé aujourd'hui que Radius VSMtm, son moniteur portable et sans fil des signes vitaux, a reçu le marquage CE et est commercialisé sur un certain nombre de marchés européens. Polyvalent et expansible, Radius VSM offre la possibilité de surveiller une grande variété de mesures physiologiques en continu, y compris l'oxymétrie de pouls SET®, la pression artérielle non invasive, la température corporelle, la fréquence respiratoire et l'électrocardiographie (ECG). Conçues à partir d'une plateforme portable et modulaire, les fonctionnalités de Radius VSM peuvent être adaptées pour s'adapter aux pics de volume de patients et pour être utilisées dans le continuum de soins aux patients, en fonction des besoins et du niveau de gravité de chaque patient. Pour plus de polyvalence, Radius VSM peut fonctionner comme un appareil autonome ou être utilisé sans fil avec les moniteurs de chevet et les systèmes de surveillance des patients Masimo, automatisant l'intégration de la surveillance étendue et le transfert des données de surveillance continue vers les dossiers médicaux électroniques (DME).

En tant que solution complète et évolutive, Radius VSM a une utilité clinique potentielle dans une multitude de scénarios de soins tout en encourageant également la déambulation et la liberté de mouvement, que les études ont montré comme étant un facteur clé pour un rétablissement plus rapide des patients.1-2 L'appareil est configurable avec une variété de modules et de capteurs non invasifs conçus pour donner la priorité au confort et à l'ergonomie, et les équipes de soins peuvent augmenter ou diminuer de manière transparente les technologies surveillées en fonction des besoins de chaque patient, sans qu'il y ait besoin d'ajouter des équipements de chevet, infrastructures ou raccordements supplémentaires. Radius VSM propose les technologies portables suivantes:

Oxymètrie de pouls cliniquement prouvée Masimo SET ® Measure-through Motion and Low Perfusiontm, 3 avec mesure de la saturation en oxygène (SpO 2 ), de la fréquence du pouls (FP), de l'indice de perfusion (IP), de la réactivité aux fluides PVi ® , et de la fréquence respiratoire à partir de la pleth RRp ®

Measure-through Motion and Low Perfusiontm, avec mesure de la saturation en oxygène (SpO ), de la fréquence du pouls (FP), de l'indice de perfusion (IP), de la réactivité aux fluides PVi , et de la fréquence respiratoire à partir de la pleth RRp ECG avec fréquence cardiaque, fréquence respiratoire et détection avancée des arythmies létales à l'aide d'électrodes à trois fils à usage unique, offrant six formes d'onde ECG : I, II, III, aVR, aVL et aVF

Mesure lors de l'inflation de la pression artérielle non invasive au moyen de brassards à usage unique, planification personnalisable (éliminant le besoin de mesures manuelles périodiques par le médecin) et vitesses de gonflage variables ; cette vitesse pourra, par exemple, être plus rapide pour les patients ambulatoires et plus lente pour les patients allongés, minimisant le risque de perturbation du sommeil

Mesures en continu de la température corporelle avec génération de notifications lorsque les seuils de température spécifiés par le médecin sont dépassés

Surveillance en continu de la fréquence respiratoire acoustique RRa® en utilisant rainbow Acoustic Monitoring®, qui convertit les modèles acoustiques provoqués par le flux d'air du patient en cycles respiratoires pour calculer la fréquence respiratoire et visualiser une forme d'ondes de respiration acoustique

Radius VSM offre un écran tactile haute résolution et la possibilité de stocker et d'afficher jusqu'à quatre heures de données sous forme de tendances et de formes d'ondes sur l'appareil lui-même, offrant un contexte clinique supplémentaire au niveau du lieu de soin pour les infirmiers, les thérapeutes et les médecins lorsque ces derniers interagissent directement avec les patients. En outre, la batterie rechargeable de Radius VSM dure plus de douze heures entre les charges ; deux appareils sont fournis pour chaque chevet afin d'assurer une fonctionnalité ininterrompue. L'extérieur robuste et durable du Radius VSM est conçu pour résister aux environnements très fréquentés des hôpitaux et aux chutes jusqu'à un mètre de hauteur ; l'appareil est en outre résistant à l'eau.

Radius VSM peut communiquer via Bluetooth® au Hub de surveillance des patients et de connectivité Root® situé au chevet des patients, pour une meilleure visibilité sur l'écran de Root. L'appareil peut également communiquer indépendamment via le Wi-Fi avec le système Patient SafetyNettm de surveillance à distance supplémentaire et de notification au médecin, ce qui fait qu'il peut être utilisé comme système de surveillance des patients à partir de stations de visualisation centrales. La capacité de suivre à distance et en continu les signes vitaux et les données de télémétrie est une caractéristique particulièrement pertinente pour les médecins dans le contexte du COVID-19 et d'autres conditions contagieuses, où rester informé de l'état du patient tout en minimisant le risque de contamination croisée peut être essentiel pour assurer l'efficacité des soins aux patients. De plus, le transfert automatisé et à distance des données de Radius VSM vers les dossiers médicaux électroniques (DME) garantit que des données physiologiques à jour sont toujours disponibles pour les médecins et les systèmes de tout l'hôpital, sans qu'il y ait besoin de transcriptions manuelles fastidieuses.

Joe Kiani, fondateur et PDG de Masimo, a déclaré : « Radius VSM offre la fiabilité et la précision d'un moniteur de chevet en même temps que la flexibilité d'un appareil portable, ouvrant ainsi la porte à de nombreuses nouvelles utilisations, rendues possibles par son évolutivité unique et sa large gamme de mesures automatisées et continues. Nous sommes ravis que les cliniciens et les patients en Europe puissent profiter des avantages de Radius VSM, et sommes impatients de le mettre à la disposition du reste du monde à mesure de l'obtention des diverses autorisations réglementaires. »

@Masimo | #Masimo

À propos de Masimo

Masimo (NASDAQ : MASI) est une société de technologie médicale mondiale qui développe et produit une large gamme de technologies de surveillance leaders du secteur, y compris des mesures innovantes, des capteurs, des moniteurs de patients et des solutions d'automatisation et de connectivité. Notre mission vise à améliorer les résultats thérapeutiques pour les patients et à réduire le coût des soins. Introduite en 1995, l'oxymétrie de pouls Masimo SET® Measure-through Motion and Low Perfusiontm s'est avérée surpasser les autres technologies d'oxymétrie de pouls dans plus de 100 études indépendantes et objectives.3 Masimo SET® a également démontré sa capacité à aider les cliniciens à réduire la rétinopathie sévère de la prématurité chez le nouveau-né,4 améliorer le dépistage de la cardiopathie congénitale critique (CCC) chez le nouveau-né5, et, lorsqu'utilisée dans le cadre d'une surveillance continue avec le Patient SafetyNettm de Masimo dans les salles post-chirurgicales, à réduire les activations des équipes d'intervention rapide, les transferts en USI et les coûts.6-9 On estime que Masimo SET® est utilisé sur plus de 200 millions de patients dans de grands hôpitaux et autres établissements de soins de santé à travers le monde10, et qu'il constitue l'oxymétrie de pouls principale dans neuf des dix plus grands hôpitaux répertoriés dans le U.S. News and World Report Best Hospitals Honor Roll de 2020-2021.11 Masimo continue de perfectionner SET® et, en 2018, a annoncé que la précision de SpO 2 sur les capteurs RD SET® dans des conditions de mouvement avait été significativement améliorée, rassurant encore plus les cliniciens que les valeurs SpO 2 sur lesquelles ils comptent reflètent exactement le statut physiologique d'un patient. En 2005, Masimo a lancé la technologie de CO-Oxymétrie de pouls rainbow®, permettant la surveillance non invasive et continue de composants sanguins qui, auparavant, ne pouvaient être mesurés que par des procédures invasives, y compris l'hémoglobine totale (SpHb®), la teneur en oxygène (SpOCtm), la carboxyhémoglobine (SpCO®), la méthémoglobine (SpMet®), l'indice de variabilité de la pleth (Pleth Variability Index, PVi®), RPVitm (rainbow® PVi), et l'indice de réserve d'oxygène (Oxygen Reserve Index, ORitm). En 2013, Masimo a lancé la plateforme de surveillance et de connectivité du patient Root®, construite du tout au tout pour être aussi flexible et extensible que possible afin de faciliter l'ajout d'autres technologies de surveillance Masimo et tierces ; les ajouts Masimo clés sont la surveillance de la fonction cérébrale Next Generation SedLine®, l'oxymétrie régionale O3® et la capnographie ISAtm avec les lignes d'échantillonnage NomoLine®. La gamme de Pulse CO-Oximeters® de surveillance continue et ponctuelle de Masimo inclut des appareils conçus pour être utilisés dans divers scénarios cliniques et non cliniques, notamment la technologie sans attache, portable, telle que Radius-7® et Radius PPGtm, les appareils portables, tels que Rad-67tm, les oxymètres de pouls de bout du doigt, tels que MightySat® Rx, et les appareils utilisés à l'hôpital et à domicile, tels que Rad-97®. Les solutions d'automatisation et de connectivité hospitalières de Masimo sont centrées sur la plateforme Masimo Hospital Automationtm et comprennent Iris Gateway®, Patient SafetyNet, Replicatm, Halo IONtm, UniViewtm, UniView: 60tm, et Masimo SafetyNettm. Un complément d'information sur Masimo et ses produits est disponible sur www.masimo.com. Les études cliniques publiées sur les produits Masimo sont disponibles sur www.masimo.com/evidence/featured-studies/feature/.

ORi et RPVi n'ont pas obtenu l'autorisation 510(k) de la FDA et ne sont pas en vente aux États-Unis. L'utilisation de la marque de commerce Patient SafetyNet est sous licence de l'University HealthSystem Consortium.

Références

Needham D et al. Archives of Physical Medicine and Rehabilitation. Vol. 91, Numéro 4, pp. 536?542, Avril 2010. Ronnenbaum J et al. J Acute Care Phys Ther. 2012;3(2):204-210. Les études cliniques publiées sur l'oxymétrie de pouls et les avantages de la technologie Masimo SET® peuvent être consultées sur notre site Web à l'adresse http://www.masimo.com. Les études comparatives comprennent des études indépendantes et objectives, composées de résumés présentés lors de réunions scientifiques, et d'articles de revues examinés par des pairs. Castillo A et al. Prevention of Retinopathy of Prematurity in Preterm Infants through Changes in Clinical Practice and SpO 2 Technology. Acta Paediatr. Févr. 2011 ; 100(2):188-92. de-Wahl Granelli A et al. Impact of pulse oximetry screening on the detection of duct dependent congenital heart disease: a Swedish prospective screening study in 39,821 newborns. BMJ. 8 janvier 2009 ; 338. Taenzer A et al. Impact of pulse oximetry surveillance on rescue events and intensive care unit transfers: a before-and-after concurrence study. Anesthesiology. 2010 : 112(2):282-287. Taenzer A et al. Postoperative Monitoring ? The Dartmouth Experience. Anesthesia Patient Safety Foundation Newsletter. Printemps-Été 2012. McGrath S et al. Surveillance Monitoring Management for General Care Units: Strategy, Design, and Implementation. The Joint Commission Journal on Quality and Patient Safety. Juillet 2016 ; 42(7):293-302. McGrath S et al. Inpatient Respiratory Arrest Associated With Sedative and Analgesic Medications: Impact of Continuous Monitoring on Patient Mortality and Severe Morbidity. J Patient Saf. 14 mars 2020 DOI: 10.1097/PTS.0000000000000696. Estimation : Données d'archives Masimo. http://health.usnews.com/health-care/best-hospitals/articles/best-hospitals-honor-roll-and-overview.

Déclarations prévisionnelles

Ce communiqué de presse contient des déclarations prévisionnelles au sens de l'article 27A de la loi Securities Act de 1933, de l'article 21E de la loi Securities Exchange Act de 1934 et de la loi Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Ces déclarations prévisionnelles comprennent, entre autres, des déclarations concernant l'efficacité potentielle de Masimo Radius VSMtm, SET® et RRa®. Ces déclarations prévisionnelles sont fondées sur les attentes actuelles relatives aux événements futurs qui nous concernent et sont assujetties à des risques, et à des incertitudes, tous difficiles à prédire et souvent indépendants de notre volonté et susceptibles de faire varier sensiblement et négativement les résultats réels par rapport à ceux exprimés dans nos déclarations prévisionnelles en réponse à divers facteurs de risques, y compris, sans limitation : les risques liés à nos hypothèses concernant la répétabilité des résultats cliniques ; les risques liés à notre conviction que les technologies de mesure non invasives uniques de Masimo, y compris Masimo Radius VSM, SET® et RRa, contribuent à des résultats cliniques positifs et à la sécurité des patients ; les risques liés à notre conviction que les percées médicales non invasives de Masimo fournissent des solutions rentables et des avantages uniques ; les risques liés au COVID-19 ; ainsi que d'autres facteurs abordés dans la section « Facteurs de risque » de nos rapports les plus récents déposés auprès de la Commission des valeurs et des changes (Securities and Exchange Commission, « SEC »), disponibles gratuitement sur le site Web de la SEC à l'adresse www.sec.gov. Bien que nous estimions que les attentes reflétées dans nos déclarations prévisionnelles soient raisonnables, nous ignorons si ces attentes se révéleront exactes. Toutes les déclarations prévisionnelles contenues dans le présent communiqué de presse sont expressément visées dans leur intégralité par les avertissements précédents. Le lecteur est prié de ne pas se fier outre mesure à ces déclarations prévisionnelles qui ne sont valables qu'à la date d'aujourd'hui. Nous rejetons toute obligation d'actualiser, de modifier ou de clarifier ces déclarations ou les « Facteurs de risque » figurant dans nos rapports les plus récents déposés auprès de la Commission des valeurs et des changes (Securities and Exchange Commission, « SEC »), que ce soit en réponse à de nouvelles informations, des événements futurs ou pour toute autre raison, sauf si les lois applicables sur les valeurs mobilières l'exigent.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 3 novembre 2020 à 07:50 et diffusé par :