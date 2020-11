Malgré le début de la saison du magasinage des Fêtes, la reprise des PME est mise à mal





#JechoisisPME récompense ceux qui feront leurs achats dans des PME locales

MONTRÉAL, le 3 nov. 2020 /CNW/ - L'augmentation des cas de COVID-19 freine le redémarrage des PME, partout au pays, comme le montre la dernière mise à jour du Tableau de suivi de la santé des PME publié par la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (FCEI) dans le cadre de sa campagne #JechoisisPME :

66 % des PME sont à présent ouvertes complètement (72 % il y a deux semaines)

42 % ont retrouvé tous leurs employés (48 % il y a deux semaines)

28 % enregistrent à nouveau des ventes normales (30 % il y a deux semaines)

Au Québec, le ralentissement des activités des PME se poursuit :

69 % des PME sont à présent ouvertes complètement (74 % il y a deux semaines)

46 % ont retrouvé tous leurs employés (49 % il y a deux semaines)

32 % enregistrent à nouveau des ventes normales (35 % il y a deux semaines)

«?Il est inquiétant de voir que la reprise des PME régresse juste au moment où les gens commencent à faire leurs achats pour les Fêtes. Pour de nombreuses entreprises, la saison des Fêtes est absolument vitale cette année vu les pertes considérables que les petits commerces ont subies ces derniers mois. La situation est critique et c'est pourquoi j'invite tous les consommateurs à choisir les entreprises locales, chaque fois que c'est possible, pour leurs achats en personne ou en ligne », déclare François Vincent, vice-président Québec à la FCEI.

En raison des nouvelles restrictions économiques imposées un peu partout au Canada, les entreprises du secteur de l'hébergement/la restauration (hôtels, restaurants, etc.) ne sont que 11 % à avoir retrouvé des niveaux de ventes normaux pour cette période de l'année, et dans le secteur des arts et des loisirs, comme les gymnases et les salles de spectacle, cette proportion passe à 9 %.

Le concours #JechoisisPME - Un gros MERCI! récompense son tout premier gagnant

Pour encourager les consommateurs à soutenir leurs petits commerces locaux, la FCEI a lancé dernièrement le concours «?Un gros MERCI!?» dans le cadre de sa campagne #JechoisisPME. Pour y participer, il suffit d'écrire un court message de remerciement à son entreprise préférée via le site www.jechoisispme.ca. Le consommateur ainsi que l'entreprise choisie pourront gagner un prix chacun lors d'un tirage au sort hebdomadaire.

Cette semaine, Stéphanie Audet de Laval et l'entreprise Signé Marie soaps qu'elle a désignée remportent le tout premier prix, à savoir une boîte-cadeau contenant de l'argent et des produits offerts par des entreprises de partout au pays. Le concours est parrainé par eBay Canada, la Banque Scotia et Mastercard.

«?Quand on magasine dans les petits commerces locaux, c'est un cadeau qu'on se fait personnellement, mais aussi collectivement, parce que c'est un geste qui soutient l'économie locale et qui aide à maintenir de bons emplois. J'encourage vraiment tous les consommateurs à s'inscrire au concours pour sélectionner leur petite entreprise locale préférée. Nous remettrons un prix par semaine jusqu'au 29 novembre pour souligner les personnes qui font une différence pour nos commerces d'ici en choisissant l'achat local, » ajoute M. Vincent.

Source des données FCEI

Résultats préliminaires du sondage en ligne, La reprise après la COVID-19 - octobre 2020, basés sur les réponses de 4?509 membres FCEI recueillies depuis le 22 octobre 2020. À titre de comparaison, pour un échantillon probabiliste ayant un nombre égal de répondants, la marge d'erreur serait de plus ou moins 1,5 %, 19 fois sur 20.

À propos de la campagne #JechoisisPME

La campagne #JechoisisPME menée par la FCEI encourage l'achat local, promeut les initiatives visant à soutenir les PME d'un bout à l'autre du pays, et offre aux chefs d'entreprise des affiches et d'autres outils pour les épauler dans la reprise de leurs activités. Cette campagne est réalisée avec le soutien de la Banque Scotia, Services aux commerçants Chase, eBay Canada, Intuit Canada et Interac Corp. Pour devenir contributeur, contactez : marketing@fcei.ca.

Il y a six prix hebdomadaires : 2 boîtes-cadeaux, l'une pour le gagnant et l'autre pour l'entreprise canadienne indépendante qui a été mise en nomination (valeur approximative de 1?290 $ CA et de 3?650 $ CA par prix respectivement).

