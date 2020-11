Petite taille. Grande performance.





EMist® Disinfection Solutions a annoncé aujourd'hui le lancement de l'EX-7000, un pulvérisateur de désinfection TruElectrostatictm.

Léger et ergonomique, l'EX-7000 ne pèse que 14,9 livres, ce qui le rend deux fois plus léger que les autres pulvérisateurs. Doté de la technologie intelligente Charge Detecttm, le pulvérisateur électrostatique EX-7000 détecte en permanence la polarité de l'utilisateur et de l'équipement et s'ajuste automatiquement afin que la mise à la terre ne pose jamais problème, garantissant le revêtement désinfectant le plus complet de l'industrie et réduisant de 50 pour cent les coûts de main-d'oeuvre et des produits chimiques.

D'abord atomisée, la solution désinfectante passe à travers une buse à induction électrostatique. Elle est ensuite chargée à l'aide d'une alimentation bipolaire, puis distribuée vers la zone cible. L'alimentation bipolaire provoque la redistribution alternative des charges électriques, ce qui donne des gouttelettes ayant un excès de charges positives ou négatives. Ces gouttelettes chargées sont tellement attirées par la zone cible qu'elles recouvrent les côtés, les bords et l'arrière des surfaces.

Assemblés sur six plateformes principales, les pulvérisateurs de désinfection TruElectrostatic d'EMist fournissent une sortie de charge électrostatique continue à 100 %, éliminent la mise à la terre, et offrent une couverture supérieure et complète.

TruTechnology : la technologie EPIX Charge Detect

En utilisant la technologie EPIX Charge Detect, les pulvérisateurs électrostatiques détectent en permanence la polarité de l'utilisateur et de l'équipement et s'ajustent automatiquement pour que la mise à la terre ne pose jamais de problème. Les gouttelettes déchargées s'enroulent autour des surfaces. Cet effet enveloppant crée une couverture uniforme, cohérente et complète des produits chimiques, ce qui réduit les coûts de main-d'oeuvre et des produits chimiques.

TruConfidence : Solution brevetée. Éprouvée. Fiable.

Depuis l'émergence de la COVID-19, de nombreuses sociétés sont apparues du jour au lendemain en affirmant qu'elles disposaient de pulvérisateurs électrostatiques. Lorsqu'il s'agit d'agents pathogènes potentiellement mortels, il est crucial de savoir si l'entreprise à laquelle vous vous adressez est expérimentée, respectée et éprouvée. Les pulvérisateurs électrostatiques EMist sont brevetés, étayés par des études de laboratoire indépendantes, utilisés pendant la crise d'Ebola de 2014 et développés par le vétéran de l'industrie électrostatique Mike Sides, qui collabore fréquemment avec le ministère de la Défense, le Naval Entomology Center of Excellence, l'USDA et l'Organisation mondiale de la santé .

TruCharge : Meilleure performance

La polarité du pulvérisateur électrostatique est importante. La plupart des surfaces ont une charge négative ou neutre (la terre elle-même est négative). Selon l'EPA (agence de protection de l'environnement), les pulvérisateurs électrostatiques devraient conférer une charge positive afin qu'une fois chargées positivement, les gouttelettes de désinfectant soient attirées vers les surfaces négatives ou neutres ciblées. Des gouttelettes chargées positivement augmentent la distribution et l'adhérence des gouttelettes.

TruDesign : Meilleure manipulation

Lorsque vous pulvérisez de grandes surfaces, de grands bâtiments ou des espaces restreints, un pulvérisateur sans fil vous permet de manoeuvrer et de vous déplacer librement. Les pulvérisateurs EMist sont ergonomiques, légers et sans fil. Cela signifie que les opérateurs peuvent amener le pulvérisateur là où le travail doit être effectué plutôt que de dépendre de prises murales sur le chantier. La portabilité est un avantage évident pour tout utilisateur qui a besoin d'aller là où se situe le travail pour que celui-ci soit effectué correctement.

TruAssurance : Sécurité des utilisateurs

Selon l'EPA, les pulvérisateurs de désinfectant électrostatique doivent avoir une taille moyenne de gouttelettes supérieure à 40 microns. Les gouttelettes doivent suffisamment grosses pour résister à l'évaporation et à la dérive, mais suffisamment petites pour changer de trajectoire lorsqu'elles se rapprochent d'une cible. La plupart des pulvérisateurs concurrents produisent des gouttelettes de moins de 40 microns, ce qui les rend très sujettes à la dérive et augmente les problèmes d'inhalation de l'utilisateur. Les pulvérisateurs EMist maintiennent une taille moyenne de gouttelettes de 75 microns.

TruCost : Coût total de possession réduit

Compte tenu de la nécessité de désinfecter de grandes surfaces, l'application manuelle de désinfectants appartient au passé. L'application électrostatique est la nouvelle norme. En général, les clients utilisant les systèmes EMist constatent que leurs coûts de main-d'oeuvre et de produits chimiques baissent de 50 %. Une technologie électrostatique avancée et brevetée, offerte à un prix compétitif, ainsi que leurs performances éprouvées confèrent à ces systèmes un coût total de possession globalement inférieur.

EMist a annoncé un programme de réservation pour les acheteurs qui souhaitent commander leurs appareils en décembre. La société commencera à prendre des réservations remboursables de 50 USD sur son site officiel à partir du 2 novembre à 8 h, heure centrale des États-Unis. L'EX-7000 est disponible auprès des distributeurs EMist au prix catalogue de 3 995 USD.

À propos d'EMist

Basée à Fort Worth, au Texas, EMist développe des pulvérisateurs désinfectants électrostatiques intelligents qui rendent les espaces plus sains. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site : EMist.com.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 2 novembre 2020 à 15:55 et diffusé par :