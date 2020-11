/R E P R I S E -- Invitation aux médias - Relançons MTL : Un premier Forum stratégique sur l'aérospatiale pour répondre aux défis d'une industrie clouée au sol/





MONTRÉAL, le 29 oct. 2020 /CNW Telbec/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain invite les représentants des médias au premier Forum stratégique de Relançons MTL, le lundi 2 novembre à 8 h, qui portera sur les secteurs de l'aérospatiale et du transport aérien, deux secteurs névralgiques de l'économie de la métropole et, plus largement, à l'échelle nationale.

Bien que l'aérospatiale soit reconnue pour sa résilience, la pandémie a provoqué une onde de choc sans précédent dans ce secteur. Selon les dernières prévisions de l'Association internationale du transport aérien (IATA), le trafic aérien mondial pourrait retrouver son niveau d'avant la pandémie entre 2024 et 2027. Un tel ralentissement entraîne des conséquences majeures pour l'ensemble de l'écosystème, de la PME manufacturière jusqu'aux transporteurs aériens et aux aéroports du pays.

Pour l'industrie aérospatiale, maintenir sa place enviable sur le marché international et assurer la rétention des talents représentent un défi colossal, tout comme le sont la continuité, et même la survie, des entreprises en aérospatiale et l'innovation.

Faits saillants du « Plan d'action pour renforcer les secteurs de l'aérospatiale et du transport aérien » :

Dans la région métropolitaine de Montréal, près d'un travailleur sur 50 exerce un métier ou une profession en aérospatiale.

Depuis le début de la pandémie, l'activité des transporteurs et de l'aéroport tourne à moins de 20 % de son niveau antérieur , sans perspective de reprise prochaine.

, sans perspective de reprise prochaine. Malgré la mise au rancart des plus vieux et des plus gros avions, un grand nombre d'entre eux restent inutilisés et les transporteurs cherchent à retarder la prise de possession des appareils commandés. Les avionneurs ont donc ralenti la cadence de production et le choc se répercute sur toute la chaîne de fournisseurs, grands et petits .

. Plus de 80 % de la production du secteur de l'aviation est exportée hors Canada et représente 15 % de l'ensemble des exportations du Québec.

Pour consulter le « Plan d'action pour renforcer les secteurs de l'aérospatiale et du transport aérien », veuillez en faire la demande auprès de Caroline Des Rosiers - cdesrosiers@national.ca. À noter que ce document est sous embargo jusqu'au lundi 2 novembre 2020, 8 h.

Date : Lundi 2 novembre 2020



Heure : De 8 h à 12 h 45



Conférenciers : Michel Leblanc, président et chef de la direction, Chambre de commerce du Montréal métropolitain

Mélanie Joly, ministre du Développement économique et des Langues officielles

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie et de l'Innovation

Suzanne M. Benoît, présidente-directrice générale, Aéro Montréal

Philippe Balducchi, président et chef de la direction, Airbus Canada



Pour consulter le programme complet du Forum stratégique sur l'aérospatiale, cliquez ici.



Inscriptions : Les représentants des médias qui désirent participer virtuellement à ce forum stratégique doivent envoyer une requête à Caroline Des Rosiers - cdesrosiers@national.ca. Les accès vous seront fournis par la suite.



Le « Plan d'action pour renforcer le secteur de l'aérospatiale et du transport aérien » a été mené par la firme KPMG et réalisé par la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, en collaboration avec Aéro Montréal.

