Mise à jour d'un avis de rappel d'aliments - Rappel de « Halva Extra » de marque Alwatania en raison de la bactérie Salmonella

Produit : Regener-Eyes Ophthalmic Solution et Regener-Eyes Ophthalmic Solution Lite (gouttes ophtalmiques biologiques)Problème : Ces produits non homologués sont censés contenir du tissu placentaire humain. Santé Canada n'a homologué aucun produit de...

Neptune Solutions Bien-être inc. (« Neptune » ou la « Société ») , une société diversifiée et entièrement intégrée axée sur la santé et le bien-être propose des marques naturelles, végétales, durables et portées par une mission, a annoncé...