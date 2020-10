Avis aux médias - Pont Samuel-De Champlain : L'illumination arc-en-ciel se poursuit chaque dimanche cet automne de 20 h à 21 h





MONTRÉAL, le 30 oct. 2020 /CNW/ - Le pont Samuel-De Champlain s'illuminera à nouveau aux couleurs de l'arc-en-ciel les dimanches de novembre et décembre tandis que nous continuons à travailler en ensemble pour atténuer et vaincre la pandémie de COVID-19. L'illumination arc-en-ciel aura lieu de 20 h à 21 h.

« Le pont Samuel-De Champlain symbolise la force, la durabilité et les liens qui nous unissent les uns aux autres. Je suis ravie que le pont continuera de s'illuminer aux couleurs de l'arc-en-ciel chaque dimanche soir cet automne en soutien aux résidents de la grande région de Montréal et à tous les Canadiens qui demeurent vigilants et solidaires en cette période difficile. Veillons sur nous et continuons de prendre soin de nos proches et de notre communauté. »

-- L'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

