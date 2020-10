/R E P R I S E -- Avis aux médias - Mise à jour sur la COVID-19 (le 30 octobre 2020) - Le premier ministre, des ministres et des fonctionnaires du gouvernement du Canada tiendront une conférence de presse sur la maladie à coronavirus/





OTTAWA, ON, le 30 oct. 2020 /CNW/ - Le premier ministre, des ministres et des fonctionnaires du gouvernement du Canada tiendront une conférence de presse afin de fournir une mise à jour sur la maladie à coronavirus (COVID-19). Les fonctionnaires du gouvernement du Canada tiendront aussi une séance d'information technique sur des données et une modélisation qui éclairent les mesures de santé publique liées à la COVID-19.

Date

Le 30 octobre 2020

Heure

11 h 30 (HAE)

Lieu

Édifice Sir John A. Macdonald, salle 200

144 rue Wellington, Ottawa (Ontario)



Le point de presse se tiendra aussi par téléconférence.

Le numéro sans frais (Canada et États-Unis) :

1-866-206-0153

Numéro d'appel local à composer :

613-954-9003

Code d'accès : 6822783#

NOTE : Afin d'obtenir une copie des documents de breffage, SVP communiquer par courriel à hc.media.sc@canada.ca

