Soutenir la communication avec les médecins et la communauté : SonoScape en Allemagne





SHENZHEN, Chine, 30 octobre 2020 /PRNewswire/ -- Avec le retour des vacances d'été, la poursuite du COVID-Exit est beaucoup mieux préparée et planifiée, et la dynamique de la chirurgie élective a repris. Pour les médecins, la protection des patients et d'eux-mêmes reste de loin la priorité, surtout dans la crainte d'une réapparition.

Le soutien de SonoScape Medical Corporation s'étend plus loin dans la communauté. Récemment, un lot de 10 000 masques de classe N95 est arrivé en Allemagne et a été donné à la BNG (« Berufsverband Niedergelassener Gastroenterologen », Association professionnelle des gastroentérologues internes). Toujours engagée, SonoScape se tient aux côtés des patients et des médecins, pour fournir une solution de soins aux patients accessible et de premier ordre, et pour faire face ensemble à l'incertitude à venir.

La collaboration entre SonoScape et les médecins en Allemagne ne s'est pas arrêtée là. Depuis la pandémie, les webinaires sont devenus le moyen de communication le plus fréquemment adopté. La tendance à la numérisation rapide et impérative s'accentue. Désormais, les points FMC peuvent être accrédités par le biais d'une participation en ligne. À deux occasions différentes au cours du mois dernier, SonoScape a aidé la BNG à diffuser des émissions en direct en allemand, déclenchant une série de sessions de formation où les participants peuvent également gagner des crédits. Les quatre conférenciers étaient des professeurs dévoués, soit affiliés à de prestigieuses universités allemandes, soit des cadres supérieurs de la BNG.

Il est temps d'agir maintenant. La nouvelle normalité n'est pas synonyme de perturbation. SonoScape s'arme d'une perspective évolutive, s'engage dans de nouveaux projets et aide les médecins à reconstruire leur routine.

À propos de SonoScape Medical

Fondée en 2002 à Shenzhen, en Chine, SonoScape s'est engagée à « Prendre soin de la vie par l'innovation » en fournissant des solutions d'échographie et d'endoscopie et en offrant des services de première qualité. À la fin de l'année dernière, SonoScape combine ses deux plus grands savoir-faire en matière d'échographie et d'endoscopie, et présente son premier écho-endoscope EG-UR5 au monde. Elle compte aujourd'hui sept centres de R&D à Shenzhen, Shanghai, Harbin, Wuhan, Tokyo, Silicon Valley et Seattle.

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1319794/BNG_EndoSave.jpg

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1319793/Webinars_Quality_Management_Endoscopy.jpg

