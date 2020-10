EKF et Kantaro s'associent pour commercialiser des tests quantitatifs d'anticorps contre la COVID-19 au Royaume-Uni et en Europe





Les tests quantitatifs d'anticorps contre la COVID-19 COVID-SeroKlir et COVID-SeroIndex de Kantaro offrent une méthode de test très performante au Royaume-Uni et en Europe.

La technologie de dépistage des anticorps de Kantaro appuie l'évaluation de l'immunité à la COVID-19 et le développement de vaccins

NEW YORK, 30 octobre 2020 /PRNewswire/ ? Kantaro Biosciences, LLC (« Kantaro »), une coentreprise entre le système de santé de Mount Sinai et RenalytixAI plc (LSE : RENX/NASDAQ : RNLX), et son partenaire de fabrication Bio-Techne Corporation (NASDAQ : TECH), a conclu un accord de commercialisation et de distribution de deux ans avec EKF Diagnostics, un leader mondial des tests de diagnostic. EKF offrira COVID-SeroKlir, le kit de test quantitatif d'anticorps IgG SARS-CoV-2 de Kantaro en Europe, avec des droits exclusifs au Royaume-Uni et en Allemagne, et COVID-SeroIndex, pour le marché européen de la recherche, sur une base non exclusive. La technologie de dépistage quantitatif des anticorps de Kantaro appuie l'évaluation de l'immunité à la COVID-19, qui est un élément potentiellement essentiel au maintien du commerce à l'échelle locale et internationale et à la compréhension de l'efficacité des programmes de vaccination.

L'entente fait suite à la réception de la certification de marque CE approuvant l'utilisation de COVID-SeroKlir et de COVID-SeroIndex pour détecter la présence et le titre (niveau) précis des anticorps IgG. La mesure du niveau d'anticorps neutralisants en plus d'autres anticorps qu'une personne produit dans le cadre de sa réponse immunitaire à l'exposition au virus de la COVID-19 fournit des renseignements importants pour évaluer toute protection probable contre une réinfection future.

Les tests quantitatifs d'anticorps sont également un élément important d'un bilan de santé général pour déterminer si un patient a déjà été infecté par la COVID-19, avec ou sans symptômes, y compris lorsqu'il n'y a pas eu de test positif mesurant la présence du virus. La COVID-19 a été associée à un risque accru de complications potentiellement mortelles, notamment des maladies cardiovasculaires, rénales et pulmonaires.

« L'empreinte robuste d'EKF dans les régions touchées par la COVID-19 nous permettra d'offrir des tests quantitatifs aux patients et aux médecins le plus rapidement possible pour les aider à évaluer les décisions en matière d'immunité au plan individuel et pour l'élaboration de politiques à l'échelle de la population », a déclaré Sara Barrington, directrice commerciale de Kantaro. « Nous pensons que les tests quantitatifs d'anticorps aideront les patients et les entreprises à prendre le contrôle sur leurs choix en matière de soins de santé en cette période d'incertitude. »

Julian Baines, PDG d'EKF, a déclaré : « EKF peut assurer la disponibilité rapide de COVID-SeroKlir et COVID-SeroIndex à un large éventail de laboratoires pour une utilisation immédiate sans avoir besoin d'équipement d'essai spécialisé. Les tests quantitatifs peuvent fournir un soutien important pour déterminer les stratégies de santé publique, éclairer la prise de décisions en matière de soins de santé et vérifier éventuellement l'efficacité des vaccins à mesure qu'ils deviennent disponibles. »

COVID-SeroKlir et COVID-SeroIndex ont démontré une sensibilité de 97,8 % et une spécificité de 99,6 % pour la détection des anticorps IgG propres à la COVID-19. Leur haute précision résulte d'un processus en deux étapes qui utilise deux antigènes de virus : la protéine S pleine longueur et son domaine de liaison au récepteur (DLR). COVID-SeroIndex et COVID-SeroKlir sont des essais immuno-enzymatiques (ELISA), ce qui signifie que tout laboratoire d'essais cliniques agréé en Europe peut utiliser les tests sans avoir besoin d'équipement exclusif. COVID-SeroKlir est conçu pour être le plus utile dans un contexte clinique, tandis que COVID-SeroIndex vise à aider les efforts de recherche et à soutenir l'élaboration de politiques en Europe et dans le monde entier.

La technologie de test quantitatif d'anticorps de Kantaro est basée sur des recherches effectuées à l'Icahn School of Medicine at Mount Sinai de New York. La technologie du Mount Sinaï a déjà été utilisée dans une population très diversifiée de plus de 75 000 échantillons de patients pour dépister les donneurs de plasma convalescents et déterminer les infections passées dans l'évaluation clinique des complications potentiellement mortelles de la COVID-19, notamment les maladies pulmonaires, rénales et cardiovasculaires.

À propos de Kantaro Biosciences

Kantaro Biosciences (« Kantaro »), une entreprise du système de santé de Mount Sinai, se consacre à garantir l'accès à des tests de diagnostic de haute qualité pour les problèmes de santé critiques. L'entreprise fournit des diagnostics rigoureux, axés sur les résultats et reproductibles pour faire progresser les soins et le bien-être des personnes, des communautés et de la société. Kantaro se spécialise dans la mise à l'échelle rapide d'innovations révolutionnaires en matière de diagnostic et dans la création de partenariats pour mettre ces technologies cruciales sur le marché. Pour en savoir plus, visitez www.kantarobio.com et suivez Kantaro sur Twitter @kantarobio.

À propos de Bio-Techn e Corporation

Bio-Techne Corporation (NASDAQ : TECH) est une entreprise mondiale des sciences de la vie qui fournit des outils innovants et des réactifs bioactifs aux communautés de la recherche et du diagnostic clinique. Les produits de Bio-Techne aident les recherches scientifiques sur les processus biologiques et sur la nature et la progression de maladies spécifiques. Ils contribuent aux efforts de découverte de médicaments et fournissent les moyens d'effectuer des tests cliniques et des diagnostics précis. Avec des milliers de produits dans son portefeuille, Bio-Techne a généré environ 739 millions de dollars de ventes nettes au cours de l'exercice 2020 et compte plus de 2 300 employés dans le monde entier. Pour plus d'informations sur Bio-Techne et ses marques, veuillez consulter le site www.bio-techne.com.

À propos du système de santé de Mount Sinai

Le système de santé de Mount Sinai est le plus grand système médical universitaire de la ville de New York, comprenant huit hôpitaux, une école de médecine de premier plan et un vaste réseau de pratiques ambulatoires dans toute la région du grand New York. Mount-Sinaï est une source nationale et internationale d'éducation, de recherche translationnelle et de découverte inégalée, ainsi que de leadership clinique collaboratif qui garantit que nous offrons des soins de la plus haute qualité, de la prévention au traitement des maladies humaines les plus graves et les plus complexes. Le système de santé comprend plus de 7 200 médecins et dispose d'un réseau solide et en constante expansion de services multispécialités, dont plus de 400 cabinets de consultation ambulatoire répartis dans les cinq arrondissements de New York, Westchester et Long Island. L'hôpital Mount Sinai est classé 14e au « Honor Roll » du rapport américain News & World parmi les 20 meilleurs hôpitaux du pays et l'école de médecine Icahn parmi les 20 meilleures écoles de médecine du pays. Les hôpitaux du système de santé du Mount Sinai sont régulièrement classés par spécialité au plan régional et nos médecins figurent dans le premier 1 % de tous les médecins au niveau national selon le rapport américain News & World.

Pour plus d'informations, visitez le site https://www.mountsinai.org ou retrouvez le Mount Sinaï sur Facebook, Twitter et YouTube.

À propos de Renalytix AI plc

RenalytixAI développe des solutions de diagnostic clinique in vitro basées sur l'intelligence artificielle pour les maladies rénales, l'une des affections chroniques les plus courantes et les plus coûteuses au monde. Les produits de la société sont conçus pour apporter des améliorations significatives dans le diagnostic des maladies rénales, la gestion des transplantations, les soins cliniques, la stratification des patients pour les essais cliniques de médicaments et la découverte de cibles de médicaments. Pour obtenir plus de renseignements, consultez le site renalytixai.com.

