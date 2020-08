Campement de la rue Notre-Dame - Le bilan logement de la CAQ : un campement de fortune

Le député d'Hochelaga-Maisonneuve, Alexandre Leduc, et le député de Laurier-Dorion, Andrés Fontecilla, accusent la CAQ et la ministre de l'Habitation, Andrée Laforest, d'avoir laissé pourrir la crise du logement à Montréal au point de voir apparaître...

Au dernier Carnaval des licornes chinoises 2020, coparrainé par China Business News et la Fédération des entreprises de Chine, les experts présents étaient généralement d'accord pour dire que les entreprises telles que Bytedance, SpaceX, Alibaba,...