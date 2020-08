Transferts aux provinces pour l'éducation : des investissements bienvenus





MONTRÉAL, le 27 août 2020 /CNW Telbec/ - Les transferts fédéraux aux provinces annoncés hier par le premier ministre Justin Trudeau et destinés au secteur de l'éducation sont les bienvenus, estime la Fédération québécoise des professeures et professeurs d'université (FQPPU), dans la mesure où le Québec conserve ses prérogatives quant à l'allocation des sommes reçues, en respect de ses compétences en éducation.

La somme de 2 milliards de dollars, dont 432 millions vont au Québec, est susceptible de faire la différence et de répondre aux besoins les plus criants des élèves comme du personnel enseignant, qu'il s'agisse de renforcer la sécurité sanitaire dans les écoles, d'améliorer la réussite éducative du plus grand nombre en contexte de pandémie ou de répondre à des besoins qui émergeront au fur et à mesure qu'évoluera la situation liée au coronavirus.

